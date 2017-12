Constantina Diţă-Tomescu nu ştie dacă va concura şi la Londra

Prima campioană olimpică de la Beijing care a călcat ieri pe pămînt românesc a fost Constantina Diţă-Tomescu, care a venit, ieri, în ţară pentru a fi prezentă, astăzi, la Palatul Cotroceni, acolo unde preşedintele Traian Băsescu îi va primi pe sportivii români care au participat la Jocurile Olimpice şi care au urcat pe podium. “Puşa”, cum îi spun prieteni, a declarat că încă nu-i vine să creadă că a cîştigat aurul în China şi că nu ştie deocamdată dacă va concura şi la Londra în 2012. “În momentul în care am intrat în stadion nu m-am aşteptat să fie plin. Nici acum nu-mi vine să cred că am cîştigat, mai ales că la start era elita atletismului mondial. Copilul meu m-a felicitat. Era fericit că i-am făcut o bucurie foarte mare”, a spus atleta stabilită în SUA. Singura campioană olimpică la maraton a României a vorbit şi despre problemele de sănătate cu care se confruntă. “Mai este pînă la Olimpiada de la Londra. Nu ştiu dacă voi participa. Piciorul mă mai supără, în 2003 am făcut o infiltraţie în coloană, anul acesta am mai făcut una, iar cu două zile înainte de concurs am mai făcut un antiinflamator. După atîtea sacrificii şi muncă a venit şi răsplata”, s-a destăinuit maratonista, care a izbucnit în lacrimi pe Aeroportul Internaţional “Henry Coandă”, la vederea fostelor campioane olimpice, Iolanda Balaş şi Gabriela Szabo, rudelor şi prietenilor, care au aşteptat-o la sosire. „Am avut o primire extraordinară, mama, familia, cei de la Federaţie, COSR, de la club, primul meu antrenor care m-a descoperit ca sportivă. Sînt încîntată de primirea pe care ne-au făcut-o”, a mai spus Constantina Diţă-Tomescu. Atleta română a cucerit prima medalie olimpică de aur din istoria României în proba de maraton, după ce a terminat cursa de la Beijing cu timpul de 2h:26min.44sec.