Constantinescu, acuzat în baza unei expertize îndoielnice

Nu vrem să tragem concluzii pripite, dar procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) par atât de porniți pe președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, încât sunt în stare să administreze probe care sunt la limita legalității pentru a-l incrimina.

EXPERTIZĂ ÎNDOIELNICĂ Constantinescu a contestat, ieri, în fața magistraților Curții de Apel Constanța, un raport tehnico-științific ce ridică multe semne de întrebare, care a stat la baza dosarului privind finanțările echipelor sportive, în care președintele CJC este cercetat pentru abuz în serviciu. Concret, este vorba despre un raport realizat de un specialist din cadrul DNA Constanța, din care reiese că Nicușor Constantinescu a produs un prejudiciu pentru CJC în momentul în care a aprobat finanțarea cluburilor sportive constănțene, precum și a unor evenimente culturale care au fost organizate timp de mai mulți ani, în Constanța. „Expertiza este nulă, în condițiile în care noi nu am fost informați despre efectuarea raportului, așa că nu am avut posibilitatea de a numi un expert-parte care să participe la realizarea documentului. De aceea, am cerut și retrimiterea dosarului către DNA, pentru refacerea expertizei în condiții legale”, a spus avocatul Bogdan Buneci. Mai mult, apărătorii liderului CJC au argumentat că raportul nu era necesar în acest caz, din moment ce asemenea expertize se realizează doar în situații în care există suspiciunea pierderii sau deteriorării probelor.

DREPTUL LA APĂRARE, ÎNCĂLCAT Constantinescu, la rândul său, consideră că, prin întocmirea raportului pe ascuns, i s-a încălcat dreptul la apărare. „Expertiza a fost făcută de un angajat DNA, despre care nu se poate spune că a fost imparțial. Nu mi s-a dat posibilitatea de a numi un expert-parte sau de a ataca raportul. Practic, mi s-a încălcat dreptul la apărare”, a declarat liderul CJC. La ora închiderii ediției, instanța era în pronunțare.

Amintim că, în urmă cu două săptămâni, apărătorii președintelui CJC au contestat un raport asemănător și în dosarul în care Constantinescu este acuzat pentru atribuirea nelegală a contractului de utilizare și întreținere a elicopterului medical ce s-a prăbușit, în decembrie 2014, în lacul Siutghiol. Și în acel dosar, procurorii au depus ca probă la dosar o expertiză realizată de un specialist DNA, fără să îi dea liderului CJC posibilitatea de a se apăra.