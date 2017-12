Constantinescu, arestat pentru că... este bolnav!

După premiera din 15 ianuarie 2014, când procurorii, într-un mod brutal, l-au trântit cu capul pe mașină şi l-au dus cu forţa la DNA Constanţa pe președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, doar pentru a pune în aplicare o simplă citație, acum înregistrăm o nouă premieră, deloc îmbucurătoare. Este vorba de faptul că același Nicușor Constantinescu a fost externat forțat din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde doar ce suferise o intervenție chirurgicală, și adus cu targa, sub escorta jandarmilor, la instanță. Înainte de a intra în sala de judecată a Curții de Apel Constanța, unde era programat un nou termen în dosarul Centrului Militar Zonal (CMZ), Constantinescu a acuzat că este un nou abuz de putere pe care procurorii DNA îl fac împotriva sa. „Este un proces politic ceea ce se întâmplă astăzi (vineri, n.r.). Nu sunt probe că aș fi furat vreun leu. Sunt acuzat că aș fi adus județului avantaje și că am dezavantajat Ministerul Apărării Naționale”, a spus Constantinescu.

DE CE SE GRĂBESC PROCURORII?

Șeful CJC a punctat faptul că nu înțelege de ce aducerea sa la instanță s-a făcut atât de grăbit, în condițiile în care el suferă de o serie de complicații după operația la șold din 23 martie. „A fost nevoie și de un mandat de aducere, nu am înțeles de ce. Cert este că niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit în România. Am renovat 70% din Spitalul Județean și sunt luat ca infractorii. Asta este România anului 2016. Dar dacă a fost nevoie să vină cu mandat de aducere, ca tâlharii și infractorii, asta este treaba. Eu am cerut să fiu externat din spital. Dacă vă uitați la foaia medicală, ora de externare trecută este 9 dimineața. Asta pentru că am vrut să vin la instanță pentru a dovedi că nu mă sustrag anchetei, cum s-a vehiculat”, a spus șeful CJC.

ÎN PRAG DE ATAC DE CORD

Ca dovadă că starea de sănătate a lui Constantinescu este precară, pe parcursul termenului de vineri, instanța a fost nevoită să întrerupă procesul pentru a i se lua tensiunea arterială, care avea valori extrem de ridicate și oscila (210 cu 110 și 210 cu 130), fiind în prag de atac de cord. Pentru vârsta lui Constantinescu (49 de ani), valorile tensiunii arteriale sunt extrem de mari (în mod normal nu trebuie să depășească 127 cu 84, potrivit literaturii de specialitate). Pentru a nu-i pune viața în pericol, medicii care îl însoțeau pe Constantinescu i-au administrat tratamentul indicat pentru menținerea valorii tensiunii arteriale cât mai aproape de normal.

EXPLICAȚII PENTRU LIPSA DE LA PROCESE

Indiferenți față de starea de sănătate a lui Constantinescu, judecătorii au continuat procesul, iar procurorul DNA Andrei Bodean a cerut arestarea acestuia. Bodean a susținut în fața magistraților că șeful CJC nu a respectat termenii controlului judiciar și nu s-a prezentat la mai multe termene de judecată din acest dosar. În schimb, Constantinescu a explicat că a fost nevoit să se opereze la șold și de aceea a lipsit. „În 3 martie 2016 am suferit o primă criză de șold și, în aceste condiții, m-am internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde am fost supus unor examene medicale și s-a stabilit că am nevoie de o operație de protezare a șoldului drept. În 16 martie, înainte de termenul de pe 17, am fost sunat de dr. Șerban Alexandru, care mi-a spus că urmează să sosească proteza, dar în vederea operației e nevoie să mă internez. Medicul anestezist mi-a atras atenția că există pericolul să mor pe masa de operație și a refuzat să îmi facă anestezia. Însă, la operație, un alt medic, dr. Marius Prăzaru, a luat decizia să îmi facă anestezie totală împreună cu un medic cardiolog. La termenul din 29 martie am lipsit pentru că în 23 martie am fost operat la șoldul drept. În 8 aprilie am fost externat, dar a trebuit să mă internez din nou în 11 aprilie, la Sanatoriul Balnear din Techirghiol pentru recuperare”, a spus Constantinescu. El a dat explicații și în ceea ce privește acuzațiile DNA potrivit cărora a plecat de mai multe ori din sanatoriu și a refuzat să dea declarații în dosar. „Am specificat de mai multe ori că vreau să dau declarații, să explic toate nelămuririle în fața instanței, nu în spații improprii. În 15 aprilie am spus că vreau să dau declarații în cauză, dar într-o sală de judecată și nu într-un sanatoriu, mai exact în cantina acestuia. Mai precizez că ar fi existat o pauză de aproximativ 40 de minute la prânz, între mese, și nu aș fi avut timp să spun tot ce aș fi avut de spus în acest timp. Precizez că, la sanatoriu, nu se fac proceduri de recuperare de vineri după-amiaza până luni dimineață. În aceste condiții, eu veneam în weekend acasă, iar luni mă întorceam la sanatoriu pentru proceduri. Pentru termenul din 19 mai, arăt că am lipsit deoarece în 18 mai, în jurul orei 18.00, m-am simțit rău. La internare, am avut tensiunea 210 cu 110 și mi s-a administrat nitroglicerină. Față de disponibilitatea instanței de a fixa un termen, în oricare zi a săptămânii, pentru audierea mea, precizez că nu eram în măsură să stau în instanță suficient de mult pentru a da declarații”, a afirmat Constantinescu.

MOCANU A FĂCUT APEL LA UMANITATEA JUDECĂTORILOR

Avocatul șefului CJC, Marius Mocanu, a declarat în fața instanței că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea controlului judiciar. El a afirmat că nu există nicio sesizare conform căreia Constantinescu nu și-a respectat obligațiile din controlul judiciar. Mocanu a făcut apel la judecători, spunând că dreptul penal trebuie privit și prin prisma umanității. „În anumite situații, când este vorba despre persoane bolnave, nu poți, pur și simplu, ca organ judiciar, să demontezi spusele medicilor. Date fiind problemele lui Nicușor Constantinescu (hipertensiune, obezitate, operații recente și recuperări), nu se poate spune că nu s-a prezentat la instanță din rea-credință”, a spus Mocanu.

„NU MI-AM PROVOCAT SINGUR CRIZELE”

La ieșirea de la Curtea de Apel, Nicușor Constantinescu a declarat: „M-am simțit rău în timpul ședinței de judecată. Am avut tensiunea peste 20, la un moment dat mi-a crescut la 24, motiv pentru care mi s-a administrat nitroglicerină, la fel ca în urmă cu două zile, când am fost la Urgențe. În declarația pe care am dat-o, am demontat acuzațiile procurorului Andrei Bodean de la DNA Constanța, același magistrat care m-a arestat acum doi ani tot în dosarul „CMZ” și care în permanență a încercat să induca în eroare pe toată lumea, inclusiv de judecători. Chiar și când am plecat în SUA, după o expertiză de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, care a confirmat diagnosticul de cancer, același Andrei Bodean a susținut, cât timp am fost plecat în SUA, că doresc să fug din țară, ceea ce se știe că nu este adevărat. M-am întors în noiembrie 2014, când mi s-a permis, după o operație grea de prostatectomie radicală, în urma căreia am avut și o complicație. M-am întors în România de bună voie și nesilit de nimeni. Am fost judecat, chiar și după întoarcerea în România mi s-a cerut arestarea. Cert este că eu acum am demontat toate acuzațiile privind sustragerea de la termenele de judecată. Eu am fost în spital în permanență, cum puteam să trag de timp? Ce, îmi provoc singur crizele? În 17 februarie mi-au fost scoase două pietre formate pe tractul urinar de 1,5 cm și 1 cm. Nu am avut niciun termen atunci, în niciun dosar. În urma analizelor, doctorii mi-au spus că mai aveam două formațiuni. După criza din 18 mai, doctorii au observat că am trei formațiuni, în loc de două. Am suferit o intervenție chirurgicală sub anestezie generală. Nu am cum să îmi provoc crizele. Medicul care m-a operat, dr. Osman Sezghin, mi-a recomandat să merg de urgență la o clinică de specialitate să îmi scot formațiunile care îmi pun în permanență viața. Cât despre operația de la șold, din 2011 am efectuat analize care mi-au confirmat diagnosticul de coxartroză, deci nu se poate spune că am ales sa fac această operație acum, pentru a mă feri de instanță. Când am făcut demersurile pentru protezare, mi-am făcut și analizele care mi-au depistat cancerul. Am demonstrat mereu că nu mă sustrag judecății. la termenul din 18 mai nu am putut veni. În 19 am putut veni. De aceea m-am externat și am menționat clar că vreau să dau declarații. Astăzi le-am spus judecătorilor unde, când și cu cine am făcut tratamentul. Vreau să vin să dau declarații pentru că nu mai suport minciunile unora și altora vizavi de acest subiect. Vreau să spun în instanță adevărul. Tot adevărul l-am spus și astăzi. Am arătat în instanță că, deși am fost acasă în weekend-uri, am fost pentru că nu se făceau proceduri. Dar am stat acasa, nu am fost la discotecă și nici nu am țopăit pe străzile Constanței. Judecătorii nu au motiv să mă aresteze. Nu am lipsit nejustificat de la niciun termen. Pur și simplu nu eram în stare să dau declarație cel puțin 5-6 ore, cât trebuia să dureze audierea. Voi veni în 31 mai, când a fost fixat următorul termen, să dau declarație. Nu există nicio dovadă pentru arestarea mea. Există doar fantasmagoria procurorului Andrei Bodean care pur și simplu inventează tot felul de acuzații și a lăsat mereu impresia că m-am sustras judecății. Este fals, pentru că documentele prezentate infirmă spusele lui. Se spune că tărăgănez procesul până după termenul de la Curtea Constituțională a României din 24 mai, când se discută despre dezincriminarea infracțiunii de abuz în serviciu. Am primit citația în 9 mai. Termenul de la CCR nu a fost fixat nici de mine, nici de avocatul meu. Cum puteam să știu că voi fi citat în 9 mai pentru termenul din 24. Cum puteam să știu eu, înainte de 9 mai, că voi fi citat, ca să mă sustrag judecății, când eu am fost internat în spital suferit intervenții chirurgicale? Mă simt foarte umilit pentru că am ajuns, după zece ani, eu ca președinte al CJC am reabilitat 70% din secțiile Spitalului Județean, să fiu hăituit cu jandarmii și fugărit cu jandarmii, din moment ce am transmis prin avocat că voi veni la proces. Mă simt umilit de procurorul Andrei Bodean, care m-a hăituit în felul acesta”.

PREȘEDINTELE CJC, ARESTAT PREVENTIV

În ciuda argumentelor și probelor prezentate de Constantinescu și avocatul său, magistrații Curții de Apel Constanța au decis înlocuirea măsurii controlului judiciar cu cea arestului preventiv pentru 30 de zile. Redăm integral decizia instanței: „Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. În baza art.242 alin.3 Cod procedură penală în referire la art.215 alin.7 Cod procedură penală raportat la art.238 alin.1 Cod procedură penală şi art.223 alin.1 lit.a Cod procedură penală înlocuieşte măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţa de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel prin încheierea de şedinţă din data de 16.04.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr.14182/3/2014, definitivă prin decizia penală nr.100/P/C/24.04.2015 a Curţii de Apel Constanţa, cu măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Conform art.238 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.230 Cod procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.05.2016. Pe fondul apelului, acordă termen la data de 31.05.2016”.

UPDATE 22.20:

În urmă cu câteva momente, polițiștii l-au ridicat pe Nicușor Constantinescu de acasă și l-au dus în arestul IPJ Constanța.

Înainte de a fi transportat în arestul IPJ, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că magistraţii Curţii de Apel Constanţa Andreea Ianca şi Dan-Iulian Năstase, cei care judecă dosarul CMZ, i-au făcut o nedreptate. „A fost o acţiune premeditată în care, aşa cum spunea şeful juridicului SRI, generalul Dumbravă, DNA şi SRI au făcut câmpul tactic şi în acest complet de judecată de la Curtea de Apel Constanţa. Aşa cum am spus şi astăzi (vineri, n.r.), judecătorul Andreea Ianca s-a antepronunţat când eram în SUA, spunând că nu sunt bolnav de cancer şi mi-a dat mandat de arestare. Pe de altă parte, în 25 decembrie, când au fost înaintaţi în grad la Curtea de Apel, domnul Năstase mi-a interzis executarea mandatului de preşedinte al CJC şi a fost promovat şeful secţiei Penale. Tot despre Năstase s-a scris că, în 2009, a fost dat afară de la Tribunalul Braşov de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că l-a eliberat pe criminalul Golubov. Între timp, el a fost reactivat de binom (SRI-DNA) şi iată că şi-a dus la îndeplinire misiunea, pentru că nu a contat ce am spus eu la instanţă timp de patru ore, cu tensiunea arterială 22 cu 11 şi 24 cu 13. Nu au contat probele depuse de la Sanatoriul Balnear Techirghiol, care au confirmat, punct cu punct, că la toate termenele în care se spune că am lipsit fie am fost operat, fie în recuperare. N-a contat nimic din ceea ce au spus avocaţii, nu a contat că, la fiecare lipsă a mea la termenele din proces, cei doi judecători au admis absenţa mea din motive medicale. Culmea e că tocmai astăzi (vineri, n.r.) s-au contrazis. Este o dictatură, în 2016. Vineri, cei doi judecători nu au făcut cinste Justiţiei şi dreptăţii din România. La un moment dat, lucrurile se vor îndrepta şi vor răspunde toţi. Eu sunt nevinovat. Dreptul la viaţă şi sănătate este un drept al umanităţii şi al creştinismului. Şi, dacă aşa înţeleg ei umanitatea şi creştinismul, le doresc ceea ce mi-au făcut ei mie în această seară”, a spus Constantinescu. Înainte de a fi urcat în maşina poliţiei, şeful CJC a spus că are tensiunea arterială ridicată. „Poate se doreşte să şi mor între timp”, a conchis preşedintele CJC.