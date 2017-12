Constantinescu cere SUA protecție împotriva abuzurilor DNA

08:10:40 / 06 Septembrie 2014

minciuni

Nicusor Constantinescu a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in trei dosare penale distincte. Intr-unul dintre ele este acuzat ca nu a asigurat finantarea Centrului Militar Zonal Constanta, in altul ca nu s-a supus controlului Curtii de Conturi, iar in cel de-al treilea pentru ca a atribuit nelegal terenuri. Intr-un alt dosar, seful CJ Constanta este cercetat pentru luare de mita si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce in casa lui au fost gasite, la perchezitii, 15 cartuse de 9 milimetri.