Constantinescu dă în judecată un inspector al ANI

07:01:28 / 24 Iulie 2015

Nicusoare, tb. sa tai frunze la caini, cum a facut basitu

Asa se intampla cand faci prea multe, iti gaseste ceva care sa fie la limita legii. Basitu a fost primar in Capitala, si-a tras casa mintand ca nu are, de fapt i-a dat-o fiicei, a restituit 69 de imobile intr-o zi la o singura persoana de prin strainatate , si e bine merci, daca si-a pus oamenii lui in justitie , asa au avut ordin de noi chiar daca am furat miliarde de euro nu va luati, dar cei PSD sau altii care nu se supun la puscarie, ca n-a lasat controlul sa se desfasoare, ca n-a platit o factura, ca a plantat niste pomi, ba , ceva tb. sa gasiti. Faceti tot posibilul sa le puneti pumnul in gura, noi furam , ca santem basiti, aia ca muncesc si lasa ceva in urma, la puscarie. Cand il vad si p=ala de la 2 ca rontaie la greu rahat la fiecare comentariu ce priveste PSD, imi sa vomit pe fata lui. Si ca basitu asta sant atatia cocalari, manelisti, interlopi.