Constantinescu: „Martorii care nu au cedat presiunilor, transformaţi în inculpaţi”

Ieri, la Curtea de Apel Bucureşti, a avut loc un nou termen al procesului care trenează din 28 octombrie 2008 şi în care preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, primarul Radu Mazăre şi alţi 35 de funcţionari sunt acuzaţi că ar fi retrocedat ilegal o serie de terenuri. Ieri, după audieri care s-au extins ore întregi, judecătorii au stabilit un nou termen al procesului pentru marţea viitoare. Este pentru a doua oară consecutiv când instanţa dă un termen scurt de doar o săptămână. La ieşirea din sediul Curţii de Apel, unde a dat declaraţii aprox. patru ore, preşedintele CJC a spus că este extrem de suspect faptul că mulţi martori au fost puşi sub acuzare. „Mai mult de două treimi din inculpaţi au fost martori. S-a dovedit, şi am declarat asta în instanţă, că au fost şantajaţi ca să declare orice împotriva mea şi a lui Radu Mazăre şi, pentru că n-au cedat, au fost transformaţi în inculpaţi. Cert e că, în patru ore, am lămurit judecătoarea despre multe probleme ce se credeau a fi “marile” pagube” aduse de mine şi Radu Mazăre municipiului Constanţa...”, a declarat Constantinescu. El a afirmat că, de fapt, este cercetat într-un dosar fabricat la ordinele lui Traian Băsescu: „Nu s-a constituit nimeni parte civilă, niciun cetăţean român, viu sau mort, niciun cetăţean străin, viu sau mort, nici măcar statul român în numele căruia chipurile DNA spune că s-a făcut prejudiciu. Ministerul Finanţelor a trimis un document la instanţă potrivit căruia nu există niciun prejudiciu şi nu există parte civilă... Este un dosat politic făcut de Traian Băsescu, cu poliţia politică DNA, împotriva mea şi a lui Radu Mazăre. Sunt doar şicanări din presa aservită lui Băsescu şi ale obedienţilor numiţi şefii parchetelor, Morar, Ţuluş, Kovesi, şi lupta pe care noi o ducem împotriva acestei dictaturi care apune zilnic cu câte 1 cm”. Mai mult, preşedintele CJC a solicitat instanţei să ceară comisiei de etică a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor verificarea raportului DNA în baza căruia s-a fixat aşa-zisul prejudiciu, întrucât sunt date ferme prezentate de primarul Radu Mazăre conform cărora angajatul DNA care a întocmit dosarul era, de fapt, suspendat din funcţie. „Este evident că nu poţi să faci o evaluare europeană fără să ţii cont de factori impliciţi, adică dacă terenurile respective sunt sau nu construibile, ce au în vecinătate, dacă au un cimitir. Asta spune legea, că se restituie la valoarea de piaţă, nu la cea numerică, contabilă, a unui contabil sau inginer topograf, Cucoară, care şi-a permis să se răzbune pe Radu Mazăre deşi nu avea nici măcar calitatea de expert imobiliar...”, a mai spus Constantinescu.