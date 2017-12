Constantinescu nu mai e sub control judiciar, dar rămâne arestat

Magistrații se întrec în decizii contradictorii în cazul președintelui suspendat al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. Deși el este arestat în două dosare penale, unul aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, iar celălalt este judecat la Tribunalul București, Constantinescu a scăpat de controlul judiciar într-un alt dosar. Concret, magistrații Curții de Apel Constanța au decis revocarea măsurii controlului judiciar, sub care Constantinescu se află de mai bine de un an, în dosarul privitor la finanțarea echipelor sportive și a fundațiilor culturale. Decizia a fost luată după ce avocații au argumentat că președintele suspendat al CJC a fost prezent la toate termenele de judecată și a dovedit că nu are nici cea mai mică intenție de a se sustrage judecății. Hotărârea este definitivă și vine la doar câteva zile după ce magistrații Andreea Ianca și Dan Iulian Năstase de la Curtea de Apel Constanța au decis să îl mențină pe Constantinescu în arest preventiv în dosarul privind presupusa subfinanțare a Centrului Militar Zonal (CMZ), iar judecătorii Tribunalului București i-au impus aceeași măsură preventivă în dosarul eolienelor, în care a fost denunțat de omul de afaceri Marian Turbatu.

ARESTAT PENTRU CĂ... ESTE BOLNAV

Amintim că, în dosarul privind subfinanțarea CMZ, Constantinescu este arestat încă din 20 mai, pentru că judecătorii Curții de Apel au considerat că se sustrage judecății. Magistrații au ajuns la această concluzie după ce Constantinescu a lipsit de la câteva termene de judecată. Judecătorii nu au ținut cont, însă, de faptul că președintele suspendat al CJC a lipsit pentru că a fost internat în spital, fapt dovedit de documente medicale. Și magistrați Tribunalului București au decis arestarea lui Constantinescu în 3 iunie, tot pentru că au considerat că se sustrage judecății, după ce președintele suspendat al CJC a lipsit din motive medicale. Practic, deciziile judecătorilor se bat cap în cap, din moment ce, în dosarul „CMZ” și în cel al eolienelor, Constantinescu încă este considerat pericol public, iar în cel privind finanțarea echipelor sportive și a fundațiilor culturale din județ a scăpat de orice restricție judiciară.