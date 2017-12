Constelaţie de stele pentru Haiti

Pentru a oferi un ajutor victimelor cutremurului din Haiti, peste 70 de staruri din lumea muzicii s-au adunat luni pentru a reînregistra celebra piesă ”We Are the World”, în acelaşi studio din Hollywood unde varianta originală a acestei piese cu mesaj caritabil a fost înregistrată în 1985. Pink, Celine Dion, Natalie Cole, Barbara Streisand, Carlos Santana, The Jonas Brothers, Kanye West, Tony Bennett, Jennifer Hudson, Akon, Lil\' Wayne şi Miley Cyrus, Snoop Dogg, Drake, LL Cool J şi Will.i.am de la Black Eyed Peas, alături de alte nume importante din prim-planul muzicii internaţionale, s-au adunat umăr la umăr în studiourile Henson Recording pentru a înregistra celebra piesă şi pentru a transmite un mesaj de speranţă victimelor cutremurului din Haiti.

Producătorul Quincy Jones, omul din spatele hitului, intenţionează să relanseze această piesă într-o nouă formă. La înregistrarea variantei originale, compusă de Michael Jackson şi Lionel Richie, au participat 45 de muzicieni, printre care Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan şi Cyndi Lauper. Niciunul dintre aceştia nu a participat luni la reînregistrarea piesei. Piesa a reuşit atunci să strângă peste 30 de milioane de dolari pentru organizaţia USA for Africa, o organizaţie nonprofit înfiinţată chiar de muzicieni, pentru a aduna bani destinaţi combaterii sărăciei şi foametei din mai multe state africane. Piesa a ajuns pe primul loc atât în Billboard Hot 100, cât şi în Hot R&B / Hip-Hop şi a primit trei premii Grammy în 1986.