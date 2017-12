Constituţia intră la „tăiere”

CONSTITUŢIE DUPĂ POFTE La aniversarea a 20 de la aprobarea noii Constituţii, mesajul de „La mulţi ani” al preşedintelui Traian Băsescu este că legea fundamentală nu trebuie privită ca ceva imuabil, şeful statului dorind-o să o schimbe după gustul său. „Dezvoltarea unui sistem politic pluralist, crearea unui cadru instituţional democratic şi aderarea României la sistemul de valori promovat de instituţiile euroatlantice au fost posibile şi datorită acestei Constituţii. O Constituţie reflectă însă starea unei naţiuni şi afirmarea valorilor fundamentale ale statului de drept. Ea nu trebuie privită ca ceva imuabil. Acesta este şi motivul pentru care cred că adecvarea normelor sale fundamentale la realităţile politice, economice sau sociale trebuie regândită periodic”, a spus Băsescu cu ocazia aniversării a 20 ani de la aprobarea noii Constituţii a României.

MOTIVE ASCUNSE Ziua Constituţiei, aniversată ieri, a fost celebrată şi de către PSD, care, prin Departamentul de justiţie, politici legislative şi protecţia drepturilor cetăţeneşti, a transmis că evocă jertfa eroică a celor care, în Decembrie 1989, s-au ridicat împotriva statului totalitar şi, cu preţul vieţii lor, au creat noul destin istoric al ţării şi al oamenilor săi. „Din păcate, în acest an, sărbătorirea Zilei Constituţiei are loc în condiţiile în care o guvernare autoritaristă, nedemocratică, încalcă în mod cinic şi brutal principiile democraţiei şi drepturile omului, supunând poporul român unor umilitoare abuzuri şi privaţiuni dureroase. Mai mult, preşedintele Traian Băsescu, partidul său stat şi guvernul lor marionetă, care au pierdut, definitiv, încrederea cetăţenilor, forţează modificarea Constituţiei, sub pretextul punerii în acord cu cerinţele Uniunii Europene. Avem datoria să le spunem românilor adevărul. Nu acesta este motivul real al eforturilor disperate pe care le fac actualii guvernanţi pentru modificarea, de fapt, pentru denaturarea şi încălcarea principiilor Constituţiei, ci numai dorinţa de a rămâne cu orice preţ la putere şi de a amâna la nesfârşit scadenţa dezastrului pe care l-au provocat în economia şi în societatea românească”, se arată într-un comunicat al PSD. Social democraţii mai adresează clasei politice, societăţii civile, tuturor cetăţenilor României, apelul de a face din sărbătorirea Zilei Constituţiei o manifestare puternică a voinţei de a apăra şi promova principiile sacre ale democraţiei.