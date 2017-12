Constituţiile din lumea întreagă, pe Google

Grupul Google a prezentat luni, la New York, un nou portal care recenzează constituţiile din lumea întreagă, pentru a ajuta mai ales ţările aflate în tranziţie politică. „Am dorit să reunim şi să organizăm online toate constituţiile din lume, să le facem accesibile de o manieră universală şi utile guvernelor care se află într-un proces constituţional”, a explicat Jared Cohen, directorul Google Ideas, prezentând site-ul www.constituteproject.org la New York, unde are loc, în această săptămână, Adunarea Generală a ONU. Iniţiativa, susţinută printr-un proiect universitar americano-britanic denumit „Proiectul comparativ al constituţiilor”, permite accesul la toate constituţiile care au fost în vigoare în fiecare ţară din lume, până în septembrie 2013. Portalul conţine peste 350 de intrări tematice, pentru a facilita comparaţiile între diverse chestiuni, precum drepturile minorităţilor şi finanţarea campaniilor electorale. O altă etapă va fi aceea de a face ca acest portal internet să devină accesibil în şase limbi folosite oficial la ONU (engleză, franceză, spaniolă, rusă, arabă şi chineză).

Unul dintre obiectivele Google este acela de a facilita redactarea constituţiilor în ţările care ies dintr-o criză politică sau dintr-un conflict armat. Prezent alături de reprezentanţii grupului Google, preşedintele tunisian, Moncef Marzouki, s-a declarat fascinat de această iniţiativă, care va fi extrem de utilă pentru ţări ca a lui, care întâmpină dificultăţi în a se înzestra cu o constituţie şi o lege electorală. Adunarea naţională constituantă tunisiană, aleasă în urmă cu doi ani şi jumătate, după revoluţia tunisiană din ianuarie 2011 - care a lansat Primăvara Arabă -, nu a reuşit încă să ajungă la un acord între opoziţie şi guvernul dirijat de islamiştii din partidul Ennahda.