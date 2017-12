Construcţia Reactoarelor 3 şi 4, întîrziată cu un an!

Construcţia Reactoarelor nucleare 3 şi 4 la Centrala Nucleară Electrică de la Cernavodă va întîrzia cu un an pentru că autorităţile nu au anunţat încă oficial grupul CEZ, una dintre companiile implicate în proiect, cu privire la majorarea participaţiei statului la 51% în această investiţie. “Guvenul încă nu ne-a contactat. Proiectul va întîrzia cu un an, vor reîncepe discuţiile, structura finală a proiectului trebuie aprobată de Guvern, cel actual sau cel viitor, pentru că vin şi alegerile”, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, directorul de dezvoltare al CEZ România, Doru Voicu. Guvernul a decis în acest an să majoreze participaţia “Nuclearelectrica” în proiectul construcţiei Unităţilor 3 şi 4 de la 20%, la 51%. Decizia a fost luată după ce deja toate cele şapte companii implicate în proiect (CEZ, Electrabel, ArceloMittal România, RWE, Enel, Iberdrola şi Nuclearelectrica) conveniseră asupra pachetelor de acţiuni.