Construcţia South Stream ar putea începe în 2010?

Construcţia gazoductului South Stream, destinat trasportului de gaze naturale din Rusia spre Europa, ocolind Ucraina, va începe în 2010, dacă studiile de fezabilitate nu vor indica probleme în acest sens, a declarat ministrul rus al Energiei, Sergei Smatko. Turcia şi-a dat deja acordul pentru efectuarea de lucrări de explorare în propria zonă economică a Mării Negre pentru South Stream, a declarat Smatko. \"Am arătat la Milano, cu ocazia unei întîlniri cu reprezentaţii Italiei şi Turciei, că sîntem pregătiţi să dezvoltăm proiectul cu viteză maximă. Putem începe cel mai devreme în 2010. Gazoductul nu oferă o altă alternativă în afara aceleia de a fi construit\", a precizat oficialul. Europa este interesată în a avea numărul maxim de rute de tranzit pentru a garanta siguranţa pieţelor sale, a mai spus el, făcînd referire la rivalitatea dintre South Stream şi proiectul european de gaze naturale Nabucco. Gazoductul rus este proiectat să aibă o capacitate iniţială de 31 miliarde metri cubi pe an, cu posibilitatea creşterii volumului cu încă 16 miliarde metri cubi. Proiectul este dezvoltat de Gazprom şi grupul italian ENI şi are ca obiectiv livrarea de gaze naturale ruseşti către Europa începînd cu 2015, ocolind Ucraina. Nabucco, estimat la aproape opt miliarde de euro, vizează transportul a circa 31 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea Caspică şi Asia Centrală către Europa. Gazoductul este dezvoltat de un consorţiu format din şase companii, cinci din partea statelor de tranzit şi un partener strategic german, respectiv Transgaz Mediaş, Botas (Turcia), OMV (Austria, acţionarul majoritar al Petrom), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) şi RWE (Germania). Construcţia conductei este programată să înceapă anul viitor, iar primele transporturi de gaze ar putea avea loc în 2014-2015.