Construcție controversată. Povestea Marelui Zid Mangaliot...

Atât de mare s-a făcut grădina Facebook încât nimeni nu mai știe de unde apar mistere pe care numai Scooby-Doo și prietenii lui le pot rezolva. O asemenea apariție inexplicabilă a creat mare vâlvă în rândul locuitorilor din Mangalia. Este vorba despre un zid despre care oamenii spun că are peste 1,70 m, mărginind înspre mare celebra Alee a Teilor, adică vechea faleză a orașului, aflată în plin proces de reabilitare. În momentul de față, zidul cu pricina nu le mai permite locuitorilor să admire marea, pentru că întreaga construcție blochează priveliștea.

„ZIDUL DISCORDIEI” Ca toți cetățenii care debordează de spirit civic, cei din Mangalia au postat poze și comentarii pe Facebook, căutând, mai în glumă, mai în serios, explicații prin care să justifice misterioasa apariție. Unii au spus că adevăratul scop al zidului este de a apăra orașul de refugiații sirieni sau de o invazie a rușilor, iar alții s-au gândit că, de fapt, construcția va reduce efectele unui tsunami. Nu a fost exclusă nici posibilitatea unei răfuieli politice între actualul primar și unul dintre predecesorii săi, rolul zidului fiind de a obtura priveliștea spre mare de la hotelul deținut de fostul primar. Puțini au căutat, însă, adevărata explicație pentru construcția zidului.

EXISTĂ O EXPLICAȚIE Potrivit managerului de proiect care se ocupă de reabilitarea Aleii Teilor, Ciprian Popa, zidul misterios nu este vreo lucrare extraterestră, ci un parapet de siguranță, care va avea o înălțime mult mai mică după finalizarea lucrărilor. „Am construit parapetul pe un tronson pentru a vedea dacă se înscrie în regulile arhitecturale ale zonei și dacă are structura potrivită. E un fel de probă. Zidul nu va rămâne așa. Urmează să ridicăm nivelul aleii cu 10 cm de nisip, 30 cm de piatră, 10 cm de beton, 3 cm de șapă umedă și 10 cm de granit. La final, zidul va avea doar 80 cm în înălțime, cam cât are o băncuță. Parapetul are și rol de protecție, dat fiind faptul că legislația europeană ne obligă să luăm măsuri în acest sens”, a explicat Popa. La rândul său, primarul Cristian Radu consideră că isteria de pe Facebook a fost întreținută de adversarii săi politici. „Mă bucur că acest proiect, care a fost blocat de aleșii social democrați și pe care mi l-am asumat personal, a stârnit atâtea reacții. Înseamnă că interesul este mare”, a afirmat Radu. În aceste condiții, este de așteptat ca, până la alegeri, să tot întâlnim asemenea mistere.

