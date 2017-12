Construcțiile, „demolate“ de barosul insolvenței

Cele mai vulnerabile sectoare economice la virusul insolvenței sunt construcțiile și farma, din cauza plăţilor întârziate, dar o situaţie dificilă se regăsește şi în agricultură, a declarat directorul general al ICAP România, Alexandra Predeanu - „Am observat că o companie care intră în faliment are fluctuaţii la plată cu 10 - 12 luni înainte. Dacă urmăreşti o companie în timp, îţi dai seama dacă ea se duce sau nu spre insolvenţă sau faliment“. În opinia consultantului, printre industriile sănătoase se numără în primul rând comerţul, care are o evoluţie pozitivă, vizibilă şi în creşterea numărului de angajaţi, dar şi transporturile, industria alimentară şi fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - „În fiecare industrie sunt însă multe companii cu risc ridicat, chiar dacă sectorul merge bine. Pentru companiile româneşti e mai dificil să îşi revină din criză, nu au fluxul de capital al unei multinaţionale“. La nivel naţional, circa 100.000 de firme sunt acum în insolvenţă, rata de recuperare fiind de doar 2%, iar suma primită de masa credală - sub 5%. În 2015, potrivit datelor Registrului Comerțului, în România au fost deschise 10.000 de noi proceduri de insolvență, în scădere cu 51% față de 2014 și cu 43% față de media ultimilor zece ani. Pare să fie bine, dar nu-i chiar așa. Unu - nu prea mai avem firme mici care să intre în insolvență. Doi - virusul începe să facă victime în rândul jucătorilor de talie medie și mare. Trei - „România înregistrează în continuare o incidență a insolvențelor la mia de firme de peste patru ori mai mare decât media din Europa Centrală și de Sud-Est - 45 de cazuri. Asta ne plasează pe primul loc în regiune“, după cum avertizează analiștii Coface. Patru - peste 570 de companii cu cifră de afaceri de peste un milion de euro fiecare au intrat în reorganizare, în 2015. O notă de final - deși numărul înmatriculărilor a crescut cu peste 10%, se menține rata de două companii care își întrerup activitatea la fiecare firmă nou-înființată.