Constructorul și Brandenburg au continuat tradiția la Lake View Center

Tradiționala întâlnire de bowling dintre echipa constănțeană Constructorul Cleopatra și formația germană BSRK 1883 e.V. Brandenburg a avut loc, ieri, la Centrul de Distracții Lake View din Constanța. O întâlnire care se desfășoară neîntrerupt din anul 1973 și care are loc în fiecare an, alternativ, pe terenul fiecărei formații, duelul dintre componenții celor două formații bifând în acest an ediția cu numărul 41. Cel mai vârstnic participant al întâlnirii din acest an a fost Ștefan Tănăsescu (72 de ani), iar cel mai tânăr, Eduard Tănase (19 ani). Meciul din acest an a avut două sesiuni și a fost câștigat de Constructorul Constanța cu scorul general de 13.382 la 13.230. Cel mai bun jucător a fost Andreas Gripp, cu un total de 2.303 puncte. Din echipa Constructorului, cel mai eficient s-a dovedit Ioan Ududec, cu un total de 2.099 de puncte.

„Foarte multe echipe erau încurajate de stat pe vremea Republicii Democrate Germane să aibă relații de prietenie și această tradiție există de atunci. Ne-am împrietenit ca sportivi și de trei generații ne întâlnim în fiecare an. Câștigă sportul și prietenia din toate aceste meciuri. Avem un nivel destul de bun, iar unul dintre jucătorii clubului nostru se află în această perioadă la Hong-Kong, la Campionatul Mondial de juniori”, a precizat președintele clubului constănțean, Ioan Ududec. În rândul ambelor echipe s-au aflat jucători de toate vârstele, foști sau actuali practicanți ai bowling-ului, unii cu rezultate spectaculoase în acest sport, cum este cazul germanului Andreas Gripp, medaliat la Campionatul European în urmă cu câțiva ani. „Este o plăcere să venim o dată la doi ani la Constanța. Este o prietenie care datează de foarte mult timp. Este plăcut să joci pe piste bune, așa cum am întâlnit la Lake View”, a mărturisit Andreas Gripp.