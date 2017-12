Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic „G. Călinescu” Constanţa a găzduit, ieri, s-a desfăşurat seminarul „Construieşte-ţi cariera într-o lume digitală!”. Este vorba de o campanie de responsabilizare socială care a debutat în anul 2011 şi este în plină desfășurare în ţara noastră, susţinută de Samsung şi partenerii lor, E-Jobs şi The Practice. Organizată sub deviza „Trends of tomorrow”, campania are drept scop conştientizarea de către tineri a posibilităţii acesării unei careiere în lumea digitală. Caravana prezentă la Călinescu, formată din specialiştii Aurora Mateiuc, Bogdan Lehman şi Roxana Firoiu, a adus în faţa elevilor de clasa a XI-a, participanţi la manifestare, răspunsuri la întrebările despre secretele unei astfel de profesii. Aceştia le-au explicat care este diferenţa dintre a surfa şi a naviga pe net, dintre o carieră şi un job, prezentându-le, într-o manieră ludică şi atrăgătoare, felul în care pot să se lanseze în lumea virtuală. Caravana se va deplasa şi în alte licee de elită din Constanţa. “Elevii noştri au fost foarte interesaţi de noutăţile aduse de specialiştii prezenţi astăzi la noi în liceu. Într-o lume a aparatelor digitale, este firesc ca tinerii să se gândească la o carieră de succes în domeniu, iar dezbaterea despre noile trenduri a fost foarte benefică în orientarea lor şcolară şi profesională de viitor”, a declarat directorul Liceului Teoretic “G. Călinescu” Constanţa, prof. Cristina Zaharia.