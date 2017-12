Construim după ureche

Peste jumătate dintre românii care îşi fac o casă decid singuri ce materiale să folosească, indiferent de recomandările specialiştilor - este concluzia unui studiu realizat de compania Wienberger, unul dintre cei mai importanţi producători de cărămidă din ţară. „Circa 50% dintre români spun că ar prefera să facă o casă de la zero, decât să cumpere una gata construită sau la roşu. Şi motivaţiile diferă - spre exemplu, cei din nordul ţării vor o casă pentru că le place să aibă o grădină, în timp ce românii din regiunea sudică vor să scape de problemele cu vecinii de bloc”, se arată în studiului companiei. În România se construiesc, în medie, două case pe an la mia de locuitori, nivelul minim în UE fiind de 3,5. „Piaţa are un potenţial mare, deşi a trecut printr-o perioadă în care s-a construit mai puţin. În ultimul timp, scăderile de preţ înregistrate pe piaţa materialelor de construcţii au făcut ca preţul unei case noi pe pământ să se apropie tot mai mult de costul unui apartament”, spune reprezentantul Wienberger, Daniel Căţănaş.