Consulatul Greciei a utilat cinci saloane din Clinica de Pediatrie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă se confruntă cu numeroase probleme, la fel ca majoritatea unităţilor sanitare din ţară. Lipsa de bani duce implicit la lipsa de personal şi la condiţii de spitalizare improprii. Multe dintre saloane nu au fost modernizate sau măcar văruite de foarte multă vreme. Pereţii sînt scorojiţi, instalaţiile sanitare nu funcţionează, iar aspectul rezervelor este deplorabil, acest lucru reflectîndu-se şi în starea de spirit al pacienţilor. Dacă adulţii s-au obişnuit cu aceste condiţii, copiii din secţiile de pediatrie nu se pot acomoda. Mai mult, normele europene spun că saloanele destinate copiilor trebuie să fie văruite în culori calde, cu mobilier adecvat micuţilor, şi nu cu saltele pline de cîrpe şi cu lenjerie ruptă. Din fericire, mai multe saloane din Clinica de Pediatrie au fost complet renovate, arătînd la fel cu cele din spitalele europene. Reprezentanţii Consulatului Greciei la Constanţa au decis să ajute copiii internaţi în această clinică şi au cumpărat mobilier pentru cinci saloane. “Mă aflu la final de mandat. Pentru mine este o mare bucurie să pot ajuta copiii bolnavi. Ne-au trebuit şapte luni pentru a reuşi să strîngem fonduri ca să achiziţionăm această aparatură medicală pentru Clinica de Pediatrie. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi. Am fost ajutaţi de mai mulţi sponsori, printre care se numără Athena Group, Softmedica, AlphaBank, Piraeus Bank, Rotary Club, Genko Trade, Roberto Rossi, Comunitatea Elenă din Constanţa etc. De asemenea, ţin să îi mulţumesc în mod special soţiei mele, Daniela care, timp de şapte luni a muncit foarte mult la acest proiect”, a declarat Consulul General al Greciei în România, Taxiarchis-Aghis Christopoulos. Reprezentanţii Consulatului Greciei au achiziţionat paturi, lenjerie, saltele, dulapuri şi măsuţe pentru cele cinci saloane. “Tot mobilierul a fost făcut în Grecia. Iniţial am vrut să îl facem aici, în România, însă ni s-a cerut un preţ mai mare decît cel pe care îl primisem din Grecia. În felul acesta, cu aceeaşi sumă, am putut să cumpărăm mai multe lucruri de foarte bună calitate”, a explicatCconsulul Christopoulos. Valoarea investiţiei se ridică la 40.500 de euro. “Am decis să ajut această clinică deoarece sînt mamă a doi copii. Ştiu, din experienţă, că micuţii se îmbolnăvesc şi au nevoie de medic. În cazul în care rămîn internaţi, trebuie să aibă parte de cele mai bune condiţii de spitalizare”, a declarat soţia Consulului General, Daniela Christopoulos. Reprezentanţii Spitalului susţin că încă trei saloane au nevoie de mobilier nou. “Le mulţumesc reprezentanţilor Consulatului Greciei. Ceea ce au făcut dumnealor este un gest demn de urmat. Spitalul Judeţean are o serie de probleme care nu pot fi rezolvate fără sprijin, astfel încît oricine doreşte să ne ajute, este binevenit”, a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.