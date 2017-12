Consultanță educațională gratuită pentru părinți la World Education Fair

Roxana Lupu este o tânără în clasa a VIII-a și începând din clasa a IX-a își dorește să studieze design și web design. Cum în învățământul constănțean această specializare nu este suficient dezvoltată, tânăra a venit împreună cu mama sa la Târgul World Education Fair, organizat ieri de Integral Edu la hotelul Ibis din Constanța. ”Meseria pe care și-o dorește ea nu este foarte bine promovată în România. Acum am venit să ne interesăm de niște studii în afară, în limba engleză, să vedem cum sunt cursurile, care sunt costurile și oportunitățile de a obține o bursă sau anumite discounturi”, a spus mama fetei, Iuliana Lupu. Târgul World Education Fair, dedicat elevilor cu vârste între 7 și 18 ani, a fost un prilej bun pentru părinți și elevi să primească informații importante despre sistemele de educație din țările europene, despre ofertele instituțiilor de învățământ din Marea Britanie, Elveția, Olanda, dar și din alte școli de elită din Europa și Canada. ”Această ediție este dedicată elevilor care vor să învețe la colegiile și liceele din străinătate. Cel mai mare avantaj pentru elevii care studiază de la vârste mai mici în străinătate este faptul că au parte de un mediu internațional și își îmbunătățesc cunoștințele de limbă. De asemenea, au acces la studiile universitare în respectivele țări, pentru că instituțiile caută viitori studenți din aceste licee de elită”, a explicat directorul de marketing în cadrul Integral Edu, Ioana Cristea. De altfel, reprezentanții universităților din străinătate spun că românii sunt buni vorbitori de limba engleză și, cu antrenament și experiență în străinătate, aceștia pot deveni la fel de buni ca și englezii.

TABERE DE VARĂ În cadrul târgului au fost prezentate și diferite programe de tabere și școli de vară pentru elevi, unde aceștia pot participa la cursuri în domenii variate, își pot dezvolta abilitățile de comunicare și relaționare și se pot familiariza cu instituțiile de învățământ și sistemul de educație din țara vizată. ”La taberele de vară pe care le organizăm la Academic Summer, pot participa copii cu vârste între 7 și 18 ani. Costul unei săptămâni de școală de vară la programul nostru, în Londra, Liverpool sau Sidcot, ajunge la aproximativ 900 de lire”, a subliniat directorul programului Academic Summer, Helen Lami.

ROMÂNII, INTERESAȚI DE STUDIUL ȘTIINȚELOR În ultimii ani, tinerii din România s-au îndreptat către instituțiile de învățământ care oferă programe în domeniul științelor, spun specialiștii. ”IT-ul și medicina sunt programe foarte căutate de tinerii români, dar și studiile care îmbină două materii total opuse”, a precizat Cristea. Costurile unui an de studiu în una dintre unitățile de învățământ din Marea Britanie, de exemplu, pe care trebuie să le suporte o familie se ridică la 15.000 de lire și pot ajunge până la 30.000 de lire, la colegiile de renume. Deși pentru programele de liceu nu există finanțare din partea statului, candidații pot beneficia de anumite reduceri și burse dacă au dosare de aplicație bune și rezultate școlare remarcabile. ”În primul rând trebuie să aibă un nivel de engleză foarte bun. Apoi sunt instituții care testează elevii înainte de a face o ofertă finală la discipline precum matematica sau alte specialități în funcție de programul vizat și pot obține discounturi de 10 până la 40% din taxa de școlarizare”, a precizat Cristea.