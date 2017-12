Consultantul fiscal de familie va fi angajat al statului și va lucra gratuit pentru contribuabili

Consultantul fiscal care va consilia persoanele fizice și familiile în vederea completării declarațiilor anuale de venit global va fi angajat al statului și va lucra în mod gratuit pentru contribuabili, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan. „Consultantul fiscal nu va fi un angajat al contribuabilului, ci va fi un angajat al statului care va oferi consilieregratuită”, a spus ministrul Finanțelor. Întrebat dacă vor fi suficienți consultanți pentru a consilia întreaga populație, Viorel Ștefan a răspuns: „ANAF are 30.000 de angajați, o parte vor deveni consultanți fiscali. Mai avem și o Cameră a Consultanților Fiscali. E adevărat că ei dau consultanță în business, dar poate că în timp vor merge și spre persoane fizice. Noi doar oferim această posibilitate; dacă nu e atractivă, nu e obligatorie”. Referitor la modul în care își va calcula un contribuabil impozitul pe care îl are de plată, Viorel Ștefan a explicat că la final de an, consultantul fiscal va întocmi dosarul dosarul. „Dacă ai ținut bonurile, e posibil să beneficiezi de deductibilitate la calculul impozitului pe venitul fiscal”.