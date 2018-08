Consulul General al Panama, în vizită la CERONAV

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a primit, joi, vizita Consulului General al Panama, domnul Andres Gregorio Nuñez, însoțit de reprezentantul Autorității Maritime Panameze, domnul Wilfredo Jaen. Directorul General CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, alături de Directorul Adjunct, Emil Luca, au prezentat invitaților activitatea instituției, portofoliul celor peste 200 de cursuri de instruire la standarde ridicate, destinate personalului offshore, maritim și fluvial, facilitățile de instruire, simulatoarele de navigaţie, maşini navale, operare mărfuri lichide în vrac, HUET (Helicopeter Underwater Escape Training), laboratoarele ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) şi GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). „Vizita Consulului General al Panama ne onorează, CERONAV fiind centrul de pregătire cu cea mai extinsă ofertă de perfecționare din Uniunea Europeană. În cadrul întâlnirii s-a discutat demararea procedurilor pentru eliberarea certificatelor și carnetelor de marinari din Panama, în baza autorizației acordate de Autoritatea Maritimă din Panama”, a declarat Directorul General CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa. O nouă întâlnire va avea loc în luna septembrie a acestui an, urmând să se stabilească dacă aceasta se va desfășura în România sau în Turcia.