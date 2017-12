Consum de droguri şi marijuana la începuturile trupei Bon Jovi

Volumul biografic ”Sex, Drugs and Bon Jovi”, scris de Rich Bozzett, fostul manager de turneu al trupei americane, poate fi achiziţionat online, începând de miercuri, de fanii din lumea întreagă ai grupului. Această biografie, care nu beneficiază de acordul grupului, relatează diverse aspecte din anii de început ai trupei Bon Jovi, oferind o serie de detalii picante din culisele concertelor şi din turneele susţinute, încercând să explice felul în care Bon Jovi s-a transformat dintr-o trupă obscură din New Jersey într-un supergrup rock ce a vândut milioane de albume şi a influenţat cultura populară americană şi internaţională.

În timpul turneelor la care a participat cu Bon Jovi între anii 1983 şi 1989, Rich Bozzett a fost martorul bucuriilor şi dezamăgirilor rockerilor americani, înainte ca aceştia să atingă statutul unor staruri rock. Ţinând cont de faptul că trupa Bon Jovi se bucură de o imensă popularitate pe plan internaţional, autorul a dorit ca volumul său de memorii să poată fi achiziţionat de fanii din lumea întreagă, nu doar de cei din SUA. Volumul prezintă cu meticulozitate diverse întâmplări din viaţa de zi cu zi a trupei americane, începând cu primul concert susţinut de Bon Jovi în faţa câtorva sute de oameni şi până în anul 1989, când grupul american cântase deja în faţa a peste 34 de milioane de spectatori în lumea întreagă. Potrivit autorului, turneul de promovare a albumului ”Slippery When Wet” a salvat trupa Bon Jovi de la un adevărat haos financiar, iar certurile dintre muzicieni şi oboseala acumulată au condus la o pauză de doi ani în activitatea grupului, în perioada anilor ’90. Fostul manager de turneu al grupului susţine că Jon Bon Jovi, solistul formaţiei, obişnuia, în anii \'80, să consume droguri atât înainte, cât şi după fiecare concert. Afirmă, totodată, că formaţia Bon Jovi a fost implicată în traficul de cocaină şi marijuana, membrii trupei fiind adeseori cercetaţi de serviciile de securitate ale companiilor aeriene, dar şi de brigada antidrog din SUA, Jon Bon Jovi fiind de câteva ori percheziţionat până la piele.

Trupa Bon Jovi a devenit cunoscută după ce a câştigat un concurs organizat de un post de radio din New York, la începutul anilor `80. Cântecul câştigător a fost ”Runaway”. Grupul Bon Jovi şi-a creat un stil muzical propriu, născut din rock-ul agresiv, caracteristic acelei epoci, dar cu accente soft care l-au făcut să fie apreciat de publicul larg. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume ale trupei sunt ”Slippery When Wet” din 1986, ”New Jersey” din 1988 şi ”Keep the Faith” din 1992. Cel mai recent material discografic al trupei este albumul ”The Circle”, lansat în 2009.