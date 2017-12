“Consumăm produse româneşti”, într-o nouă etapă

PROGRAM Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) continuă şi în această primăvară programele unice la nivel naţional pe care le-a derulat în ultimii patru ani. Este vorba despre programele \"Consumăm produse româneşti\", refacerea livezilor dobrogene şi înfiinţarea perdelelor de protecţie a culturilor şi a drumurilor judeţene. Vineri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, s-a deplasat în localităţile Pantelimon, Târguşor, Mihail Kogălniceanu şi Lumina, acolo unde împreună cu elevii şcolilor au plantat pomi fructiferi în curţile bisericilor şi ale unităţilor de învăţământ. În toate cele patru localităţi au fost plantaţi, vineri, peste 1.000 de pomi fructiferi (caişi, meri, peri, cireşi, pruni, piersici). Tot în cadrul vizitei de de vinery, preşedintele CJC s-a deplasat şi la locuitorii din cele patru comune unde Consiliul Judeţean a montat solariile oferite gratuit prin programul „Consumăm produse româneşti”. „Programul Consiliului Judeţean s-a dorit a fi un exemplu pentru constănţeni, un exemplu prin care am dorit să-i motivăm pe locuitorii judeţului să contribuie cu propriile forţe la acest program. Solicitările pentru solarii sunt uriaşe. Au ajuns în prezent la 100.000. Din păcate, programul CJC este de doar 1.500 de solarii. La doi ani după lansarea acestui program, de exemplu, în comuna Mihail Kogălniceanu, unde am furnizat aproximativ 20 de solarii gratuite, în prezent avem aproape la fiecare gospodărie un solar. Văzând succesul programului CJC, locuitorii s-au ambiţionat şi au trecut la confecţionarea propriului solar. Acesta a fost scopul nostru, să-i motivăm pe constănţeni să producă şi să consume produse româneşti. Sigur, la început este mai greu pentru mulţi, dar cu ajutorul specialiştilor pe care noi i-am angajat la CJC vom reuşi ca, într-un timp de câţiva ani, să putem spune că toţi locuitorii judeţului consumă produse româneşti”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

PUTEREA EXEMPLULUI În comuna Târguşor, locuitorii au luat exemplul Consiliului Judeţean şi au decis să-şi monteze şi ei un solar, care la început să le asigure legumele pentru consumul propriu. „Cumnatul nostru a început cu un solar de dimensiuni mai mici şi apoi s-a extins. Am văzut producţia de roşii, castraveţi şi ardei, dar cel mai mult ne-a plăcut gustul legumelor din solar. Aşa că am decis să punem şi noi în curte un solar. Am apelat la Consiliul Judeţean, prin Primăria Târguşor. Din păcate, anul trecut solarul a fost adus prea târziu şi am avut şi un soi de roşii nu atât de bune, care nu s-a prins. Nu am avut nici măcar pentru murături. Cu toate acestea, nu ne-am descurajat şi am decis să mergem mai departe, mai ales că am fost impulsionaţi de cumnatul nostrum, care ne-a spus să nu abandonăm acest proiect. Cu spijinul cumnatului nostru şi cu cel al Consiliului Judeţean sperăm ca anul acesta să fie mult mai bine. Dacă va fi aşa cum sperăm noi, anul viitor vom mai pune un solar, ca să ne extindem”, a declarat Cristina Sarhoşi din Târguşor.