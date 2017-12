Consumatori de etnobotanice prinși

10:20:52 / 13 Iunie 2014

NAVODARI- NAVODAREANCA

SA VINA JANDARMII SI IN NAVODARI, IN PARCAREA DE LA CENTRALA 'ECOTERM'' ,UNDE IN FIECARE SEARA , PANA NOAPTEA TARZIU SE ADUNA TzIGANI SI DERBEDEI SI FAC SCANDAL SI UNU' CU ATV FACE TRAFIC SI tZIGANII DE LA PARTERUL CAMINULUI C1 VACINI LIPITI LANGA ALIMENTARA ''NIKANAV'' FAC MIZERIE PE DOMENIUL PUBLIC ! COMANDANTUL TANASELEA, DE LA NAVODARI, DE CE NU IA MASURI DE SANCTIONARE ?!?!!?....