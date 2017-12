Consumul de ceai sau cafea nu afectează inima

12:54:34 / 01 Septembrie 2014

Cand sunteti obositi dormiti, nu dati organismului exact contrariul la ce are el nevoie ( adica excitante ale sistemului nervos gen caaffea, coolla, ceaiuri energizante)

Au aparut reclame la TV cu marci de caafea ?( deci consumul a scazut !!!) Asta demonstreaza ca in sfarsit oamenii au aplicat rezultatul si concluziile ultimului studiu despre caaffea, care spune ca nervozitatea excesiva, certurile, atacurile de panica, frica si gandurile negre, insomniile ( de care se vaita f multe persoane sau somnul neodihnitor ) sunt se pare rezultatul consumului de ............?! Aplicati in practica aceste lucruri aflate ca sa nu ajungeti mai tarziu cu mintile bolnave !? (vezi dementa senila (Alzhaimer)- cand omul ajunge sa nu mai stie ce face si ce vorbeste, vezi crizele de epilepsie, vezi certurile si nervozitatea dintre oameni (se vede mai ales la soferi ), etc)