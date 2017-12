Consumul de electricitate al României, în creştere

În primele nouă luni ale acestui an, consumul de electricitate al României a crescut cu 4,8%, la 44,5 TWh, faţă de aceeaşi perioadă din 2010, a declarat, ieri, directorul general adjunct al transportatorului naţional de electricitate Transelectrica, Octavian Lohan. Producţia de electricitate a României s-a ridicat în primele nouă luni la 46,5TWh, din care exportul a fost de 2TWh. \"Motivele acestei creşteri sunt diverse. Unul dintre acestea ar putea fi temperaturile mai ridicate faţă de anul trecut, astfel încât s-au folosit mai mult aparatele de aer condiţionat, plus că au revenit şi unele componente ale industriei\", a precizat Octavian Lohan. Potrivit acestuia, exportul de energie electrică în primele nouă luni din acest an a crescut cu 33%, la 2 TWh, faţă de aceeaşi perioadă din 2010, creştere care se datorează faptului că distribuitorul şi furnizorul de energie deţinut de stat, Electrica SA, a început, încă din vara anului trecut, să exporte electricitate. Consumul final de energie electrică în anul 2010 a fost de 50,5 TWh, cu 3,8% mai mare faţă de anul 2009, în timp ce exportul de energie electrică a crescut anul trecut cu 83,7 milioane KWh, respectiv cu 2,8%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Transelectrica este Operatorul de Transport şi de Sistem din România care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 78 staţii electrice de transformare, cu o capacitate de circa 35.000 MVA, şi 9.028 km de linii electrice aeriene de 110/220, 400kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a opt sucursale de transport. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.