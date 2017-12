Consumul de fructe și legume crește apetitul pentru junk food

A începe o dietă este o sarcină grea. Cu cât mâncăm mai multe alimente sănătoase, cu atât mai mult ne dorim un hamburger cu brânză sau o bucată de pizza. Un nou studiu publicat la începutul lunii mai de revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' a întărit această credință populară descoperind că alimentele care conțin fructoză (fructele și legumele, în special) măresc apetitul pentru alimentele cu un ridicat aport caloric cum ar fi, de exemplu, cele considerate 'junk food', relatează cotidianul spaniol ABC. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au realizat un studiu pe un eșantion de 24 de persoane cărora le-au cerut să consume o serie de băuturi. Unele dintre acestea conțineau 75 de grame de fructoză, iar celelalte conțineau aceeași cantitate de glucoză. După ce participanții la test au consumat băuturile, experții le-au prezentat o serie de imagini în care apăreau dulciuri, pizza și hamburgeri și le-au cerut să le ordoneze în funcție de pofta de a le consuma în acel moment. Rezultatele au fost relevante. După ce au băut lichide cu fructoză, subiecții s-au arătat mult mai înclinați spre 'junk food' decât după ce au luat glucoză. După cum explică versiunea digitală a 'Live Science', oamenii de știință au stabilit că prima substanță influențează foamea și apetitul pentru alimente deosebit de calorice. Toate acestea, din cauza reacției provocate de fiecare dintre formele de zahăr. Au stabilit că fructoza nu generează senzația de a fi mâncat o cantitate considerabilă de alimente.