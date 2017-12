Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) estimează că anul viitor consumul de gaze al României se va menţine la nivelul din 2009, adică în jurul a 15 miliarde metri cubi gaze, a declarat preşedintele autorităţii, Petru Lificiu. \"Pentru 2009, ANRE estimează că nivelul consumului de gaze va fi de circa 15 miliarde metri cubi gaze. Iar pentru anul viitor, vom avea probabil aceleaşi valori. Totuşi, pe fondul revenirii economiei României în 2010 şi dacă scad temperaturile, este posibil ca acest consum de gaze la nivel naţional să îşi revină şi chiar să crească puţin în a doua jumătate a anului viitor. Astfel, la nivelul întregului an 2010, am putea avea un consum de 15-16 miliarde mc gaze\", a spus Lificiu. În anii normali, înaintea instalării crizei economice, România consuma anual aproximativ 17-18 miliarde metri cubi gaze. Însă, în primele şase luni ale acestui an, consumul de gaze naturale al ţării a scăzut cu 20%, iar la zece luni, consumul şi-a revenit puţin, scăderea fiind de 15%, potrivit ANRE.