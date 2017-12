Consumul de „ierburi” creşte alarmant

Reprezentantul EURAD (Europe Against Drugs) la Consiliul Europei, Gigel Lazăr, a declarat vineri că, în România, funcţionează peste 170 de magazine care vând substanţe psihotrope şi halucinogene. Potrivit membrilor EURAD, numărul consumatorilor a atins cifra de 500.000, situaţia consumului degenerând în toată Europa. Potrivit datelor prezentat de Gigel Lazăr, în luna noiembrie a anului trecut, în România existau 170 de magazine în care se comercializau substanţe psihotrope şi halucinogene, numărul consumatorilor de produse etnobotanice dar şi al celor internate cu diferite forme de manifestare mărindu-se alarmant. \"Europa este sub presiunea consumului de substanţe psihotrope şi halucinogene. Lucrurile au degenerat foarte mult. Mai grav este că, în România şi Bulgaria, populaţia nici nu doreşte să fie informată despre efectele consumului. România, Bulgaria, Estonia şi Letonia sunt ţări în care cunoaşterea şi informarea asupra efectelor consumului de droguri sunt cele mai scăzute, fapt ce face să primeze curiozitatea şi spiritul de gaşcă\", a spus reprezentantul EURAD la Consiliul Europei. Lazăr a adăugat că media încasărilor zilnice într-un magazin de „vise” variază între 2.000 şi 10.000 de lei. Acesta a mai spus că problema magazinelor în care se comercializează substanţe psihotrope este valabilă pentru întreaga Europă. “De curând, în Irlanda, s-a semnalat deschiderea a 30 de magazine de acest fel în numai două săptămâni”, a precizat Gigel Lazăr. Reprezentantul EURAD s-a declarat îngrijorat de lipsa de implicare a autorităţilor publice locale şi centrale din ţara noastră, subliniind faptul că, în anul 2009, nu s-au alocat fonduri pentru derularea unor campanii antidrog. Acesta a adăugat că Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a fost restructurată şi nu mai realizează obiectivele europene în domeniu, iar Agenţia pentru Strategii Guvernamentale nu are niciun plan privitor la prevenirea consumului de droguri. Potrivit EURAD, în fiecare an în UE se înregistrează între 7.000 şi 8.000 de decese din cauza consumului de droguri.