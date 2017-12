Consumul de miere, promovat în şcoli şi în centrele sociale

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează să promoveze consumul mierii în şcoli, dar şi în centrele sociale, a declarat secretarul de Stat în MADR, Daniel Butănoiu. „În unele zone din ţară, anul acesta floarea de salcâm nu a putut fi culeasă din cauza temperaturilor scăzute şi a ploilor continue. Din acest punct de vedere, este oportună dezvoltarea la nivel naţional a programului de promovare a consumului mierii în şcoli, pe care vrem să-l extindem şi la nivelul persoanelor defavorizate şi în centrele sociale”, a spus Butănoiu. Potrivit secretarului de Stat, producţia de miere din România a crescut de la an la an, dar alte state europene au producţii cel puţin duble faţă de România. În acest an, Programul Naţional Apicol va avea o alocare de 30 de milioane de lei, 50% din această sumă provenind din fonduri structurale, iar restul - de la bugetul de stat. De altfel, sectorul apicol din România va fi în continuare susţinut financiar prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, directorul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), David Popescu, susţinând că, în perioada 2007 - 2013, cele mai accesate măsuri de către apicultori au fost cele care au vizat ferma de semi-subzistenţă şi tinerii fermieri. România, potrivit surselor citate, este cel mai bun bazin melifer din Europa, datorită numărului mare de specii de plante din flora spontană, cărora li se adaugă şi alte plante melifere.