Consumul de stupefiante, în creștere la Constanța!

În ciuda nenumăratelor campanii de prevenire demarate la Constanța, numărul consumatorilor de droguri este în creștere, ba mai mult, ne apropiem vertiginos de situația din Capitală. Declarația, care trage un important semnal de alarmă, îi aparține procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța, Laurențiu Bratosin, care a fost prezent ieri la bilanțul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanța. „Serviciul Teritorial Constanţa al DIICOT înregistrează, de la an la an, o cazuistică tot mai numeroasă. Comparativ cu anul 2010, spre exemplu, numărul dosarelor a crescut de cel puţin trei sau patru ori. Există în continuare foarte mulţi tineri depistaţi în diverse locuri din municipiul Constanţa care deţin în permanenţă la ei substanţe noi cu proprietăți psihoactive, ce sunt foarte ieftine. Din acest punct de vedere, vreau să trag un semnal de alarmă şi să spun că municipiul Constanţa, dar şi judeţul se apropie vertiginos de municipiul Bucureşti, care, de departe, are cel mai mare număr de persoane depistate ca fiind consumatoare de droguri. Acolo unde sunt consumatori mulţi, sunt şi traficanţi mulţi“, a declarat Laurențiu Bratosin.

76 DE CONSUMATORI CONSILIAȚI În cursul anului trecut, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța s-au prezentat 76 de consumatori de droguri. Dacă din proprie inițiativă au venit doar cinci persoane și alte 14 au fost îndrumate de familie, celelalte au ajuns pentru consiliere ca urmare a dispozițiilor DIICOT și ale Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța. Cms. șef Marius Oprișan, șeful CPECA, spune că numărul celor care ajung în unitatea de primiri urgențe în urma consumului de droguri este în creștere, dar nu este alarmant.

DROG PERICULOS Cms. șef Marius Oprișan a atras atenția asupra unui fenomen foarte grav înregistrat la Galați. "O nouă substanță din categoria etnobotanicelor a apărut pe piață, iar la Galați, în numai două săptămâni, 44 de persoane au ajuns în comă la spital. La Constanța nu au fost înregistrate astfel de cazuri", a declarat șeful CPECA. Conform statisticilor, cele mai consumate droguri în Constanța sunt etnobotanicele și canabisul, urmate de cocaină.