Cont de economii cu dobînzi variabile, la Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Bank România lansează un cont de economii pentru persoanele fizice, care permite clienţilor să stabilească o valoare pe care vrea să o economisească lunar, acumulînd astfel sume de bani, pentru care beneficiază de dobîndă anuală variabilă de 13% pentru lei şi 5% la euro. „Planul de Acumulare” lansat de Intesa Sanpaolo Bank este un cont de economii care permite acumularea unor sume de bani, oferind, totodată, acces permanent la banii din cont, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. Clientul stabileşte o valoare pe care doreşte să o economisească lunar, a cărei valoare trebuie să fie de minimum 40 lei şi de maximum 4.000 lei, respectiv cuprinsă între 10 şi 1.000 de euro. Soldul iniţial din contul de economii poate fi de minimum 40 de lei şi de maximum 10.000 lei, în timp ce pentru euro este de 10, respectiv maximum 2.500 euro. Suma aleasă de client se transferă automat, lunar, în „Planul de Acumulare”, la o dată aleasă de client. În plus, produsul asigură un bonus de dobîndă pentru toţi cei care economisesc mai mult de un an. Astfel, după primul an, dobînda creşte automat cu 0,25 puncte procentuale, după al treilea an, cu 0,35 puncte, iar după al cincilea an, cu 0,5 puncte. Comisionul de deschidere şi cel de administrare aferente produsului sînt zero. Produsul este garantat de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. „În general, pe piaţa bancară, majoritatea ofertelor sînt pentru depozite la termen, care recompensează cu dobînzi avantajoase capitalurile deja acumulate. Acest produs este conceput special pentru toţi cei care doresc să economisească în mod constant sume mai mici de bani, fără a avea o maturitate prestabilită”, a declarat Riccardo Parasporo, chief business officer al Intesa Sanpaolo Bank.