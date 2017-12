Cont de economii pentru IMM-uri, la Raiffeisen

Raiffeisen Bank a lansat un cont de economii destinat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi persoanelor fizice autorizate (PFA) la care aplică dobînzi comparabile cu cele pentru depozitele la termen, iar clientul are acces oricînd la sumele economisite. Contul de economii \"Acces Plus IMM\" este destinat firmelor cu cifra de afaceri pînă la echivalentul a 5 milioane de euro şi PFA-urilor şi este disponibil atît în lei, cît şi în euro, suma minimă necesară pentru deschiderea contului fiind de 10.000 lei, respectiv 5.000 euro. Clienţii beneficiază de o rată a dobînzii diferenţiată pe patru tranşe valorice. Astfel, la contul în lei, rata dobînzii se situează între 8% (pentru sume mai mici de 150.000 lei) şi 11% (pentru sume de peste 1 milion lei), în timp ce la contul în euro, rata dobînzii variază între 2,5% (pentru sume mai mici de 40.000 euro) şi 3% pentru sume peste 250.000 euro. Dobînda se calculează zilnic şi se capitalizează lunar în contul Acces Plus IMM, începînd cu luna următoare deschiderii contului. Pentru sumele pînă la 4.999,99 euro se aplică dobînda la vedere.