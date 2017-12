Contabilul de la CAP şi-a păstrat ticurile vechi. Ori de cîte ori trebuie să-şi pună mintea la contribuţie, îşi bagă singur creionul chimic în fund, locul unde se presupune că se află puţul gîndirii sale. Nu degeaba se spune despre el că, în momente de criză acută de hemoroizi, gîndeşte cu fundul. De ceva timp, contabilul de la CAP e fudul nevoie mare. Pişpirică a primit în dar o pălărie de sub care nu i se văd nici măcar ochii. Se presupune că, din acest motiv, calcă tot timpul în străchini, cu toate că, şi atunci cînd purta bască, făcea la fel. Cu creionul chimic din dotare, vrea să ne treacă criza şi să ne ajute să sărim pîrleazul. Aiurea. Cu contabilitatea sa de trei lei simplă, e greu de crezut că o să ajungem la liman. Dar, de ce să nu recunosc, contabilul este disciplinat şi nu face niciodată numai de capul lui, pentru că nu-l prea duce, cum să zic… Înainte să taie cu creionul chimic din veniturile cooperatorilor, se consultă aprofundat cu preşedintele de CAP. Cei doi sînt ca o bicicletă cu cîrmaci. În acest ansamblu mecanic, contabilul este şaua pe care se aşează zilnic preşedintele de CAP. Mare animator şi iubitor de mişcare, preşedintele încalecă zilnic bicicleta cu creion chimic, pedalînd de zor între sediul CAP şi celelalte instituţii ale statului. Bicicleta are sonerie şi trompeţică. La nevoie, ca să risipească traficul din jur, preşedintele abuzează de sonerie şi de trompeţică, generînd în jurul său o oarecare stare de agitaţie. În situaţii de criză, contabilul se adaptează tuturor cerinţelor venite de sus, funcţionînd, la nevoie, şi pe post de pedale, numai că eficienţa este minimă. Contabilul de CAP s-a lipit de preşedinte precum şaua de biciclist, pentru că, în definitiv, asta este relaţia care i-a unit în ultima vreme. După cum am mai spus, îl încurcă rău de tot pălăria. Pe de o parte, e mult prea mare pentru el, cu consecinţele de rigoare. Pe de altă parte, fiind demodată, nici nu-i stă prea bine cu ea pe cap. Parcă aşa se zice, nu-i aşa? Mult mai mult l-ar fi avantajat pe un fost primar, care, după cum reiese din biografia sa romanţată, şi-a început cariera politică păzind pepenii unei bostane a Cooperativei Agricole de Producţie din localitatea sa de baştină. Cu o astfel de origine sănătoasă, a realizat performanţe deosebite în materie de echilibristică, sărind, în miez de noapte, pe geam, indiferent de mărimea lui, de la un partid la altul. O vreme, pînă de curînd, nu avea adversar la proba de ţinut doi pepeni într-o mînă. Era atît de priceput încît, după un timp, i-a dat de gîndit preşedintelui de CAP, care i-a transmis că ar fi mai bine pentru el să se potolească şi să nu-şi mai dea modestia afară din casă. Aţi înţeles bine că preşedintelui nu-i plac şmecherii mai şmecheri decît el. De atunci, bostănarul stă cuminţel în băncuţa lui, avînd imunitatea asigurată vremelnic. Contabilul de la CAP nu şi-a depăşit niciodată condiţia şi, ca atare, printr-o disciplină vecină de fier forjat, a promovat acolo unde nici nu a visat vreodată. Dacă nu s-ar fi desfiinţat CAP-urile, cu siguranţă, ar fi ajuns preşedinte!