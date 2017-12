În urma unui control efectuat asupra a două containere, vameşii şi poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit şi ridicat în vederea confiscării bunuri suspecte a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dar şi marfă în plus faţă de cea declarată, în valoare de aproape 500.000 lei. Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa spun că cele două containere au sosit din China cu mărfuri diverse pentru firme din România. În timpul verificărilor, poliţiştii au găsit o arbaletă cu pat de lemn, neînseriată şi accesorii, respectiv 206 săgeţi cu vârf metalic şi trei dispozitive de ochire, pentru care importatorul nu deţinea documente legale. De asemenea, au fost descoperite două praştii din metal şi lemn, cu 300 de bile metalice. Containerul care conţinea arbaleta a fost supus controlului fizic amănunţit ca urmare a informaţiilor deţinute de poliţiştii de frontieră. Anchetatorii au dispus ridicarea bunurilor în vederea confiscării, fiind intocmită lucrare penală administratorului firmei importatoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată şi folosire de acte nereale la autoritatea vamală.

CONTRAFĂCUTE. Totodată, poliţiştii de frontieră spun că au fost descoperite în plus faţă de documentele de însoţire a mărfii 500 ceasuri de mână şi de perete, 300 de seturi de recipiente metalice pentru băuturi şi diverse alte accesorii, 4624 curele inscripţionate cu însemnele firmelor Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Boss şi Gucci, peste 100 de perne, cutii şi puşculiţe cu sigla Hello Kitty. În cazul bunurilor susceptibile a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, poliţiştii de frontieră au întocmit administratorului firmei în cauză lucrare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. Cercetările în cele două dosare penale sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.