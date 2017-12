În urma mai multor controale efectuate în cursul zilei de marţi, poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit bunuri susceptibile a fi contrafăcute şi în plus faţă de declaraţiile de însoţire a mărfii, în valoare de peste zece milioane de lei. Echipele din Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa Sud spun că primul control a vizat două containere sosite în data de 15 ianuarie din Emiratele Arabe Unite, încărcate cu ţigarete pentru o societate comercială din Constanţa. În urma controlului efectuat au fost identificate 2.088 baxuri ţigări, respectiv 104.400 cartoane, succeptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală. Autoritatea vamală a prelevat probe în vederea expertizării la un laborator de specialitate. Întreaga cantitate de ţigări, în valoare de peste 10.000.000 lei, a fost reţinută de autoritatea vamală până la finalizarea expertizării. Totodată, poliţiştii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru societatea comercială în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

MARFĂ NEDECLARATĂ. Un alt control a avut ca ţintă un container sosit la sfârşitul anului trecut din China, pentru o societate comercială din judeţul Ilfov. În urma controlului, au fost identificate mărfuri în plus faţă de cele declarate constând în 38.041 bucăţi bunuri diverse, respectiv 15.000 buc. flori plastic, 3.600 buc. coşuri de bambus, 14.640 buc. pungi plastic pentru cadouri şi 480 buc. vaze din material plastic. Bunurile constatate a fi în plus, având o valoare de 152.900 lei, au fost reţinute de către autoritatea vamală pe bază de adeverinţă de reţinere a bunurilor şi lăsate în custodia comisionarului vamal. Importatorul s-a ales cu dosar penal, sub aspectul comiterii infracţiunii de folosire de acte nereale la autoritatea vamală, iar societatea a fost amendată cu suma de 3.000 lei. Cele două lucrări penale întocmite vor fi prezentate magistraţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru continuarea cercetărilor.