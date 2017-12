„Contează aspectul fizic, însă este doar o tendinţă”

Considerată cea mai sexy DJ-iţă din România, modelul Vika Jigulina a fost prezentă, weekend-ul trecut, la Mamaia, la o petrecere „Playboy” pe plajă, unde a mixat live şi a oferit autografe. Cu această ocazie, Vika a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în care a vorbit despre dragostea ei faţă de mare şi faţă de muzică, dar şi despre rolul imaginii sexy în viaţa unui artist modern.

Reporter (Rep.): Cum vi se pare litoralul românesc, în acest sezon?

Vika Jigulina (V.J): Îmi place mult la noi, pe litoral, de la an la an este mai frumos, mai curat. Cel mai de apreciat lucru, însă, este posibilitatea pentru distracţii. Tinerii români se distrează aici la maximum şi le place să arate acest lucru, chiar dacă unii mai exagerează.

Rep.: Sunteţi una dintre puţinele femei DJ din ţară. Cum vă simţiţi în această postură?

V.J.: Anul acesta, am aniversat 13 ani de când am început să mă ocup de muzică. Pe atunci, nu existau femei DJ, iar acest lucru a reprezentat pentru mine o provocare. De când am apăsat prima oară butonul „play”, mi-am dat seama că asta vreau să fac şi ulterior, am început să mixez.

Rep.: Ca femeie... DJ, aţi simţit că primiţi mai multă atenţie decât băieţii care mixează? Sunt insistenţi bărbaţii cu care intraţi în contact atunci când mixaţi în club?

V.J.: Sunt obişnuită să primesc atenţie, nu neapărat din partea bărbaţilor, cât din partea publicului, în general, pentru că mă ocup de muzică. Sunt convinsă că orice artist agreează această situaţie. În general, băieţii sunt amabili, însă mai sunt şi cazuri în care unii devin mai îndrăzneţi decât ar trebui, dar am gestionat mereu uşor situaţiile.

Rep.: Cum vi se par bărbaţii din România?

V.J.: Sunt mai multe categorii de bărbaţi. Unii caută strict perfecţiunea fizică, alţii caută alte calităţi feminine care ţin, însă, mai mult de educaţie sau de caracter. Destui, însă, caută fete normale, drăguţe. Eu nu am întâlnit şi nu am umblat cu bărbaţi pretenţioşi.

Rep.: Dar româncele?

V.J.: În primul rând, sunt foarte frumoase, însă nu acesta este cel mai important lucru. Femeile sunt foarte pretenţioase, iar bărbaţii sunt foarte nehotărâţi, în prezent. Aşa se întâmplă, în funcţie de tendinţe. Bunica s-a întâlnit cu bunicul şi s-au căsătorit rapid, astăzi tendinţa este inversată. Acum bărbaţii sunt mult mai nehotărâţi, iar femeile au din ce în ce mai multe pretenţii. Cred că „era consumerismului” îşi spune cuvântul.

Rep.: Cât de importantă este imaginea sexy pentru un artist modern?

V.J.: Imaginea, în general, este importantă, este un atu, însă nu trebuie confundată cu artistul în sine. Contează produsul muzical în sine. Acum se pune din ce în ce mai mult accent pe aspectul fizic, însă, din nou, cred că este doar o chestie de tendinţă. Muzica, spre exemplu, nu există datorită imaginii.