Contestarea licitației pentru refacerea cazinoului, „o cronologie a nesimțirii“

După ce vântul renovării Cazinoului suflase în pânzele constănțenilor luni, iar ministrul Dezvoltării își anunțase sosirea la Constanța pentru semnarea contractului, marți, venirea acestuia a fost doar pentru a participa, alături de primarul Constanței, la o conferință de presă, ținută chiar în interiorul edificiului, pe tema amânării reabilitării acestuia.

„O CRONOLOGIE A NESIMȚIRII“

„Astăzi ne pregătisem pentru un moment fericit şi, după cum vedeţi, Cazinoul ne întampină cu caldură. Însă am venit din păcate să anunțăm o veste tristă", a deschis primarul Decebal Făgădău conferința de presă.

În începutul cuvântului său, ministrul Daniel Suciu a numit procesul privind contestarea licitației pentru Cazino drept "o cronologie a nesimțirii". Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a declarat că deplânge situaţia în care s-a ajuns cu procesul de reabilitare a Cazinoului constănțean, în contextul în care un consorțiu perdant a contestat din nou atribuirea contractului, cu o zi înaintea semnării lui. "Este acelaşi text al contestaţiei în proporţie de 95% ca acela care a fost depus în septembrie şi soluţionat ulterior de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Am un gust amar. Credeam că după şapte ani, simbolul Constanţei, Cazinoul, va fi, în sfârşit, reabilitat. Nu o să mai tac cum am făcut în septembrie. Firma care a fost scoasă din ecuaţie atunci, Eldiclau, a contestat din nou şi mă întreb cum oare firma Telekom să facă parte din aşa ceva. Este suficientă această bătaie de joc. Nu mai cred în coincidenţe în ceea ce priveşte depunerea contestaţiei şi de această dată în ultima zi. Această firmă, o spun cu subiect şi predicat, a vrut doar să blocheze această procedură. Am propus cu colegii mei o modificare a legislaţiei achiziţiilor publice în sensul ca cel care introduce o contestaţie şi pierde, să plătească o sumă importantă, însă propunerea noastră a fost respinsă", a declarat ministrul Daniel Suciu.

PRIMARUL FĂGĂDĂU: AVEM NEVOIE DE O LEGISLAŢIE CLARĂ PENTRU ACEST DOMENIU



La rândul său, primarul Decebal Făgădău a afirmat că, în opinia sa, firma contestatoare se opune pur şi simplu reabilitării monumentului istoric. "Cea de-a patra licitaţie a fost organizată cu profesionalism. Toată lumea a tras la aceeaşi căruţă, CNSC nu s-a pripit când a analizat prima contestaţie a Eldiclau, asocierile Aedificia Carpaţi şi, respectiv, cea reprezentată de Erbaşu au răspuns cu celeritate în cadrul suplimentării clarificărilor şi vreau să le mulţumesc pentru asta, căci e vorba de un obiectiv de interes naţional... Vreau să ştie toată ţara că Eldiclau se opune procesului de reabilitare a Cazinoului. Nu pot să înţeleg cum o companie românească în consorţiu cu alte firme româneşti dau dovadă de atâta rea-credinţă. Este o dovadă că ar trebui să facem ceva cu obiectivele de acest gen în România. Să mergem la Comisie şi să spunem că avem nevoie de o legislaţie clară pentru acest domeniu", a declarat primarul Decebal Făgădău.

MINISTRUL SUCIU: TOT CE A F[CUT ELDICLAU A FOST SĂ BLOCHEZE LUCRĂRILE



În finalul declaraţiei, vicepremierul Daniel Suciu şi-a arătat încrederea că în cel mai scurt timp noua contestaţie va fi soluţionată legal şi contractul va putea fi semnat.

"Nu cred ca este vorba de ceva politic, tot ce a făcut această firmă a fost să blocheze lucrările. CNSC va da în două săptămâni un răspuns pentru că ei funcţionează ca o instanţă de judecată şi simt că acest răspuns va fi favorabil nouă. Eu i-am spus premierului Dăncilă că astăzi vom semna contractul pentru reabilitarea Cazinoului, îmi asum, având în vedere că luni a fost ultima zi de depunere a contestaţiilor şi voiam să semnăm în prima zi, adică azi, contractul. Din păcate însă, Eldiclau a aşteptat ca să depună iar contestaţia în ultima zi", a mai declarat Suciu.