Contestaţii inutile la titularizare pentru profesori

S-au afişat rezultatele finale ale examenului de titularizare. Vineri, la prânz, cele 94 de centre de testare din judeţul Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) au afişat rezultatele finale ale examenului de titularizare susţinut pe 2 august. Potrivit inspectorului ISJ Constanţa care s-a ocupat de buna desfăşurare a concursului, prof. Alina Codreanu, peste 60% dintre contestaţiile profesorilor nemulţumiţi de primele rezultate au fost rezolvate (notele au suferit modificări, n.r.) dar nu au reuşit să schimbe gradul de promovabilitate. „Din cele 148 de contestaţii primite, 53 au fost aprobate. Dintre acestea, în cazul a şapte profesori care au contestat, notele au scăzut chiar şi cu un punct după recorectarea lucrărilor, iar, în cazul altor 46, notele au crescut cu 0,60 de sutimi până la un punct. Totuşi, potrivit primelor noastre analize, situaţia celor care au luat note sub 5 sau 5 nu s-a modificat. Din cauza volumului mare de muncă de la ISJ, nu am putut face o analiză exactă asupra modului în care contestaţiile au modificat şansele profesorilor. Cert este că notele de 5 nu au suferit modificări notabile”, a explicat inspectorul şcolar. Potrivit datelor furnizate de ISJ Constanţa, înainte de depunerea contestaţiilor, 167 de cadre didactice au obţinut note sub 5, alte 190 au avut note de 5 şi 99 de profesori au fost notaţi cu 6. Note de şapte au obţinut 201 profesori; alţi 140 au luat 8; cu nouă au fost notaţi 62 şi numai şase candidaţi au obţinut nota 10. Printre cele 148 de contestaţii, s-au aflat şi lucrări ale unor profesori nemulţumiţi că au fost notaţi cu 1, până la 4,75. Potrivit ISJ Constanţa, s-au contestat şi lucrări notate cu 5,10, lucru riscant, după cum au susţinut inspectorii, pentru că nota 5 se dă, de obicei, cu mare indulgenţă. La sesiunea de anul acesta, 611 cadre didactice s-au retras din competiţia pentru ocuparea unui post de titular în instituţiile de învăţământ constănţene. Conform ISJ, din cei 1.497 de candidaţi înscrişi, doar 944 au venit până la centrele de concurs. Nici aceştia nu au intrat toţi în sălile de examen, 76 dintre ei retrăgându-se pe ultima sută de metri, invocând probleme medicale sau personale. Repartizarea pe post a cadrelor care au promovat examenul de titularizare va avea loc luni, 13 august, iar pe 16 august, va avea loc repartizarea candidaţilor cu medii între 5 şi 6.99 pe posturile rămase neocupate.

PROMOVABILITATE MAI MARE LA NIVEL NAŢIONAL

Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după recorectarea lucrărilor, rata de promovabilitate a crescut, la nivel naţional, cu 1,75%. Astfel, după soluţionarea contestaţiilor, 4.620 de candidaţi au luat note sub 5 (17,85%), note între 5 şi 6,99 au obţinut 8.454 candidaţi (32,66%), iar 12.811 candidaţi au primit note între 7 şi 10 (49,49%). Potrivit Ministerului, au fost depuse 4.324 de contestaţii (16,70% din totalul candidaţilor care au obţinut note la concurs), fiind admise 1.803 (41,31% din totalul contestaţiilor depuse), din care 356 cu diminuarea notei iniţiale, iar 1.447 cu creşterea notei iniţiale. Astfel, rata de promovabilitate a ajuns la 82,15%.