Contestaţiile amînă paşapoartele electronice

Semnarea contractului de furnizare a echipamentelor pentru paşapoartele electronice, primul mare proiect de stat pentru industria IT de anul acesta şi un balon de oxigen pentru companiile de profil, confruntate cu o lipsă acută de proiecte publice, va fi amînată pînă în luna august, în urma unor contestaţii ale participanţilor. Potrivit lui Dan Roman, preşedinte al Consiliului Director S&T România, cel mai mare furnizor de servicii IT din piaţă, contestatarii sînt IIRUC Service, Siemens România şi HP România. Contractul de 31,49 milioane de euro, cu o miză sporită în piaţă, atît ca valoare, cît şi pentru faptul că este singurul proiect IT public de anvergură cu şanse de realizare în anul în curs, prevede furnizarea de echipamente IT pentru gestiunea şi emiterea paşapoartelor electronice către Compania Naţională Imprimeria Naţională (CNIN), care produce paşapoartele electronice în alb. “Contestaţiile sînt analizate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Societăţile enumerate se află printre contestatari, însă două dintre contestaţii sînt tardive, deoarece se referă la documentaţia de atribuire şi nu au fost făcute în termen de zece zile de la publicarea documentaţiei pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice)”, au declarat pentru Business Standard reprezentanţii CNIN. S&T România, Omnilogic şi Frontal Communication erau cîştigătorii anunţaţi ai contractului, pentru care cele şase companii participante au depus 12 oferte. Astfel, potrivit CNIN, termenul maxim de livrare a echipamentelor este de 60 de zile de la semnarea contractului. “Chiar dacă semnarea contractelor se face în prima jumătate a lunii august, livrările se vor efectua pe 15 octombrie. Drept urmare, termenul legal ar fi 1 noiembrie, data la care sistemul va fi implementat”, spun oficialii CNIN. Costurile implementării proiectului vor fi suportate de companiile cîştigătoare, plata urmînd a fi făcută de către stat în cinci ani, începînd din 2010. Din data de 31 decembrie 2008, România poate emite paşapoarte electronice în conformitate cu prevederile Consiliului Europei privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte emise de statele membre. Eliberarea unui paşaport electronic costă 234 de lei, în timp ce eliberarea unui paşaport simplu costă 64,2 lei. Noile paşapoarte conţin 50 de elemente de siguranţă, faţă de cele 32 existente pe actualele documente. România este prima ţară care emite un model de paşaport electronic care cuprinde, de la momentul introducerii, imaginea facială şi amprentele digitale. Pentru comparaţie, paşapoartele emise de Ungaria după data de 28 iunie vor conţine doar amprentele posesorului.