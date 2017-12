Continuă achiziţiile la Viitorul

După Mihai Onicaş, ieri a fost rândul altor foşti trei jucători de la Steaua II Bucureşti să fie prezentaţi oficial de Viitorul Constanţa. Vlad Rusu (21 ani), Marius Albu (20 ani) şi Alexandru Lazăr (20 ani) au semnat contracte valabile pentru următoarele trei sezoane, propunându-şi să promoveze cu noua echipă încă din primul an. „Am ajuns la un club profesionist şi cred că va fi bine la Viitorul. Este un avantaj că suntem mulţi jucători veniţi de la Steaua şi sper să contribuim cu toţii la obiectivul pe care îl avem, promovarea în prima ligă. Vrem să jucăm cât mai bine şi să intrăm şi în atenţia echipei naţionale de tineret“, a declarat Marius Albu. „Este un pas înainte şi am venit să contribui la realizarea obiectivului“, a spus şi mijlocaşul Alexandru Lazăr. Deşi este născut la Constanţa, Vlad Rusu nu a evoluat până acum la nicio formaţie de pe litoral, fiind transferat încă de la 15 ani la Steaua, de la Palatul Copiilor. „După şase ani la Steaua era timpul să schimb atmosfera. Am avut şi alte oferte, dar am considerat că Viitorul este cea mai bună alegere. Sper să facem un sezon bun şi la final să promovăm“, a declarat atacantul care în sezonul recent încheiat a înscris de opt ori. „Prin venirea lor aducem un plus echipei şi de acum înainte totul de ei va depinde. Vrem să avem de-a face doar cu jucători care îşi doresc performanţă, care vor să ajungă la un nivel mai ridicat. Îi cunosc bine pe fiecare, vin de la un club mare, au o cultură fotbalistică bogată. Au calităţile pe care le aşteptăm pentru acoperirea posturilor deficitare“, i-a caracterizat antrenorul Cătălin Anghel. Campania de achiziţii nu se va opri însă aici, conducerea formaţiei constănţene dorind să întărească şi mai mult actualul lot. „Suntem în discuţii şi cu alţi jucători pentru a acoperi posturile deficitare. Avem nevoie de un portar şi de un fundaş stânga“, a precizat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. În afara celor patru jucători de la Steaua transferaţi în această săptămână, din lotul Viitorului mai fac parte alţi doi foşti jucători care au îmbrăcat tricoul echipei din Bd-ul Ghencea, Cristocea şi Ninu.