Continuă dezinsecția în municipiul Constanța!

Mai multe echipe lucrează seară de seară pentru a menține un nivel scăzut al densității insectelor în municipiul Constanța. Muncitorii au stropit joi astăzi spațiile verzi din stațiunea Mamaia, cartierele Tomis Plus și Palazu, iar vineri noapte vor acționa în parcul Tăbăcărie și cartierul Tomis Nord. Concomitent, platformele de gunoi sunt stropite împotriva insectelor și sunt igienizate. Substanța folosită de Primăria Municipiului Constanța este Permoffen Forte, soluție care este avizată de Ministerul Sănătății și care are o sferă largă de acţiune destinată combaterii insectelor care produc disconfort (ţânţari, muşte, căpușe, gândaci, furnici, etc.). Pentru a combate insectele se folosesc 1,5 litri de soluție pentru 100 de litri apă. Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța precum și circumscripțiile sanitar-veterinare trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare (pentru familiile de albine și viermi de mătase) pentru evitarea contactului cu insecticidele.