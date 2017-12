Continuă dezvoltarea Programului de transplant de organe, ţesuturi şi celule

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că va continua dezvoltarea Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană și în 2015. “Pentru anul viitor ne propunem creșterea numărului de centre de transplant de organe, construirea celor patru bănci de multițesut și celule pentru care în acest an am finalizat studiile de fezabilitate, precum și dezvoltarea transplantului pulmonar. Evident că vom urmări și creșterea numărului de bolnavi transplantați, care anul acesta au fost mai mulți cu peste 10%”, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un comunicat. Demnitarul a adăugat că anul 2014 a fost unul în care MS și Agenția Națională pentru Transplant au înregistrat importante succese în domeniul transplantului. “În ultimul an am reușit creșterea numărului de centre acreditate pentru prelevare de organe de la 16, câte erau funcționale, la 42. De asemenea, foarte important, am identificat resursele financiare pentru a remunera coordonatorii de program și medicii anesteziști care identifică potențialii donatori. Mai mult, au devenit operaționale spitalele Sf. Maria și Colțea pentru transplant hepatic, respectiv transplant medular”, a adăugat Bănicioiu. Conform datelor furnizate de ANT, în 2014 au fost efectuate aproximativ 120 transplanturi de ficat, peste 300 transplanturi de rinichi, 200 de transplanturi medulare și câteva sute de transplanturi tisulare. Precizăm că Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța a fost acreditat pentru activitatea de prelevare de organe, anul trecut fiind efectuate două prelevări de organe de la pacienți aflați în moarte cerebrală, iar la începutul acestui an, mai exact în iunie, a mai avut loc încă o prelevare de organe.