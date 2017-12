Continuă duelul România - Slovacia, din Cupa Davis

Sub un soare arzător, terenul central de la Tenis Club Idu din Mamaia a cunoscut, vineri, atmosfera primei zile a confruntării dintre reprezentativele României și Slovaciei, din turul al doilea al Grupei I a Zonei Euro-Africane a Cupei Davis by BNP Paris. Primul duel, dintre Marius Copil (180 ATP, cel mai bine clasat tenisman român la simplu) și Norbert Gombos (126 ATP), a fost unul de mare luptă, în care fiecare jucător a așteptat, parcă prea mult, greșeala adversarului. În primul set, Gombos a reușit primul break și a condus cu 3-1, dar Copil a revenit și a egalat la 3, câștigătorul primului set fiind stabilit în tie-break. Slovacul a avut 4-1, după care Copil a întors spectaculos rezultatul și s-a impus cu 7-5. În setul secund s-a mers cap la cap, fiecare tenisman fructificându-și serviciul, astfel că a urmat un nou tie-break. De această dată Gombos nu a mai cedat, după ce a condus cu 4-2 și a fost egalat la 6, punctând decisiv pentru 8-6. Marius a început cu un break setul al treilea, iar jucătorul nostru și-a fructificat în continuare serviciul pentru a se impune cu 6-4. Al patrulea set a fost controlat de Gombos, care a condus cu 5-3 și a servit pentru a trimite meciul în setul cinci. Copil nu a depus armele și a recuperat pas cu pas, pentru a duce setul în tie-break, unde a revenit de la 0-4 și s-a impus cu 10-8. 3-1 la seturi pentru Marius, după o partidă maraton, de trei ore și 50 de minute, și primul punct a intrat în contul României. „A fost greu, dar cu ajutorul publicului și al lui Andrei (n.r. - Pavel) am reușit să revin. A fost un meci lung. Am o motivație în plus când joc în Cupa Davis. Mă bucur că am adus primul punct pentru România, deși am avut dureri la picior. Nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Nu este ușor să joci când este cald, dar mie îmi place să joc atunci când sunt condiţii grele. Am jucat mai mult de trei ore, dar victoriile ușoare nu sunt așa de frumoase. Pe cele mai grele la savurezi mai mult”, a declarat Copil.

A urmat întâlnirea dintre Adrian Ungur (locul 199 ATP) și liderul oaspeților, Martin Klizan (38 ATP), în care slovacul a forțat pentru a restabili egalitatea și a reușit acest lucru fără probleme, în număr minim de seturi, 6-4, 6-2, 6-0.

TECĂU ȘI MERGEA, CU PRIMA ȘANSĂ LA DUBLU

Sâmbătă, de la ora 15.00, Horia Tecău (locul 5 ATP la dublu, câștigătorul de la Wimbledon) și Florin Mergea (locul 7 ATP la dublu, semifinalistul de pe iarba londoneză) sunt favoriți în confruntarea cu Igor Zelenay (100 ATP la dublu) și Andrej Martin (289 ATP la dublu). „La dublu nu avem cum să pierdem, pentru că Horia și Florin joacă formidabil”, a spus Copil după succesul de vineri. Mult așteptata victorie la dublu ar aduce România în avantaj înaintea partidelor decisive de duminică, din ultima zi, în care Copil sau Ungur pot califica echipa noastră în barajul pentru accederea în Grupa Mondială.

Rezultatele de vineri: Marius Copil - Norbert Gombos 7-6 (7/5), 6/7 (6/8), 6-4, 7-6 (10/8) și Adrian Ungur - Martin Klizan 6-4, 6-2, 6-0. Programul meciurilor - sâmbătă, ora 15.00, întâlnirea de dublu: Horia Tecău / Florin Mergea - Igor Zelenay / Andrej Martin; duminică, ora 13.00: Copil - Klizan și Ungur - Gombos. Toate meciurile de la Mamaia sunt transmise în direct de TVR 1.