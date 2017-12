Continuă investiţiile în infrastructură

Primăria oraşului Techirghiol va continua şi în acest an investiţiile în infrastructură, mai ales în ceea ce priveşte creşterea capacităţii turistice a oraşului. „Avem depuse mai multe proiecte privind creşterea atractivităţii turistice a oraşului Techirghiol. Vorbim aici despre amenajarea malului lacului Techirghiol, unde dorim să amenajăm o plajă şi un mini parc acvatic. Acest proiect împreună cu parcul din faţa sanatoriului balnear vor creşte gradul de atractivitate al oraşului din punct de vedere turistic. Tot în acest an sperăm să demarăm şi proiectul de asfaltare a străzilor, prin Zona Metropolitană Constanţa. Am finalizat un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere, unde am fost sprijiniţi de Consiliul Judeţean Constanţa. Ne dorim să putem face toate aceste proiecte şi, bineînţeles, să avem în buget banii necesari pentru co-finanţare. Sper ca, în 2012, să avem un buget la fel de bun ca cel de anul trecut”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan.