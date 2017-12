Continuă modernizarea Institutului “Cantacuzino”

La propunerea ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, Executivul a aprobat, ieri, Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare Laborator de Nivel de Biosecuritate III” în Pavilionul E la sediul central al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”. Laboratorul cu nivel de biosecuritate III este unitatea cu înalt nivel de securitate în care se testează agenţi infecţioşi care ar putea provoca boli grave sau cu potenţial letal. Într-un astfel de laborator se cercetează şi se testează obţinerea formulelor de vaccin împotriva virusurilor gripale aviare cu potenţial înalt patogen/pandemic, se fac izolări şi caracterizări de virusuri, teste de sensibilitate la antivirale, testarea unor agenţi patogeni folosiţi în bioagresiune etc. “Dacă vom reuşi să aducem Laboratorul Naţional de Gripă la standardul de biosecuritate III, adică la cel mai înalt standard, atunci vom avea laborator acreditat internaţional, nu vom mai fi obligaţi să trimitem testele la laboratorul din Londra sau în alte ţări (aşa cum s-a procedat în cazul virusului A/H1N1) şi vom putea face teste pentru alte ţări vecine – ex. Bulgaria, Ungaria”, a mai spus ministrul Sănătăţii. Pentru a reuşi modernizarea laboratorului de gripă de la Institutul “Cantacuzino” sunt necesare modificări de compartimentare în clădirea unde laboratorul va funcţiona, dotări speciale cum ar fi centrala de tratare a aerului cu înlăturarea riscului de contaminare, sistem special de colectare a fluidului, instalaţie de canalizare nouă separată, echipamente pentru decontaminare, dotare cu senzori de control, de presiune, de temperatură etc. Valoarea proiectului de investiţie este de 1.918.298 euro, din care BIRD va asigura finanţarea pentru 84% din costul total, adică 1.611.000 euro, iar Ministerul Sănătăţii va asigura co-finanţarea pentru suma de 307.298 euro.