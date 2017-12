Continuă procesul reorganizării sectorului de producere a energiei

Ministerul Economiei (ME) a anunţat, duminică, ca urmare a declaraţiilor lui Iulian Iancu, că procesul privind reorganizarea sectorului energetic îşi urmează cursul,fiind o condiţie a dezvoltării energiei durabile, adăugînd că sectorul energetic poate fi foarte vulnerabil,dacă nu se investeşte acum în el. \"Reorganizarea sectorului energetic este o condiţie a dezvoltării energetice durabile, iar deciziile privind siguranţa energetică a României reprezintă o parte importantă a politicilor legate de strategia naţională de apărare, mai ales în condiţiile actualei crize financiare şi a crizei de resurse energetice primare. Sectorul energetic nu poate fi competitiv în piaţă, în structura actuală, avînd în vedere costurile mult diferite între producătorii de energie hidro, termo şi nucleară. În Europa, producţia este flexibilă. În plan intern, din cele 21 de scenarii de restructurare a producţiei energetice a fost aleasă varianta înfiinţării a două companii, ţinînd cont de costuri, cota de piaţă şi structură. Au fost create premisele pentru a proteja jucătorii din piaţă, astfel încît potenţialul monopol de stat să nu fie o frînă în competiţie\", a comunicat ME, ca urmare a declaraţiilor deputatului Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii a Camerei Deputaţilor pe tema reorganizarii sectorului energetic, care cerea Guvernului să întrerupă procesul de fuziune a producătorilor de energie, al cărui scop este crearea a două mari companii energetice, argumentînd că restructurarea sectorului energetic nu poate fi iniţiată de un Guvern demis şi nici în timpul campaniei electorale, în pragul iernii şi \"pe uşa din spate\". \"Reorganizarea sectorului de producere a energiei prin înfiinţarea celor două companii este un proces început, practic, încă din luna februarie a anului în curs, şi nicidecum un proiect despre care acum începem să vorbim. Pe parcusul mai multor luni au avut loc discuţii cu toti cei interesaţi: partenerii de guvernare, partenerii de dialog social, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, dl. deputat Iulian Iancu, fiind unul dintre participanţii la aceste dezbateri. Totodată, pentru a avea o participare cît mai largă, proiectul a fost publicat în luna iunie pe pagina de internet a ME şi a făcut obiectul mai multor sesiuni de dezbateri publice. La finalul lunii septembrie perioada de dezbateri a luat sfîrşit\", mai arată ME, precizînd că, pe tot parcursul dezbaterilor, sugestiile şi problemele ridicate de partenerii de dialog au fost analizate, soluţionate şi incluse în proiect. Amintim că CNH Petroşani, Hidroelectrica, Electrocentrale Bucureşti, CTE Deva şi CET Paroşeni au aprobat sîmbătă, în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor (AGA), să fuzioneze în vedera înfiinţării \"Energetica\" - cea de-a doua mare companie din sectorul energetic. În plus, Hidroelectrica a aprobat şi divizarea companiei în două componente. „Fiecare societate în parte a primit mandat de la ministrul Adriean Videanu să aprobe fuziunea societăţilor în vederea înfiinţării Electra şi Energetica (cele două mari companii energetice - n.r.)”, a declarat, ieri, directorul general al CNH, Constantin Jujan. Producătorul de lignit SNLO a aprobat, vineri, în AGA fuziunea cu cei mai mari producători de electricitate din ţară, Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Complexurile Energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari şi Craiova), în vederea formării \"Electra\".