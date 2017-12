Continuă seria protestelor. Pericol mare în învățământ!

Agricultori alături de profesori, dar și de angajați din industria constructoare de mașini și de cei din transporturi protestează în această săptămână, anunțând că au ajuns la capătul răbdării. Cea mai importantă acțiune este cea a profesorilor, care ar putea pune în pericol desfășurarea examenelor naționale, asta în cazul în care solicitările lor nu vor fi ascultate. ”Ministerul Muncii ne-a propus varianta de 5% de la 1 august 2016 și se pare că Guvernul ar intenționa să ne mai ofere 5% începând cu 1 decembrie 2017”, a declarat Simion Hăncescu, de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Tocmai de aceea, profesorii vor ieși în stradă miercuri, 1 mai. Pe de altă parte, Guvernul a scos de la naftalină proiectul care a fost respins de liderii sindicatelor din Educaţie. El arată că salariul brut al unui profesor s-ar majora de la 4.946 la 5.153 de lei, dacă acel cadru didactic are gradul I, o vechime între 25 și 30 de ani, studii superioare, gradaţie de merit, indemnizaţie de diriginte, spor de vechime, compensaţii tranzitorii rurale, spor simultan şi spor rural. Mai precis, profesorii care îndeplinesc toate condițiile menționate în respectivul proiect și care ar beneficia de creșterea salarială de 207 lei sunt cei aflați în pragul pensionării. În plus, cadrul didactic dat exemplu de către Executiv este un caz ideal, care primește toate sporurile și are toate gradațiile. Este cunoscut faptul că mulți profesori trăiesc de pe azi pe mâine, iar salariile lor sunt foarte departe de a se apropia de suma de 4.900 de lei. Înainte de profesori, agricultorii au fost primii care și-au strigat nemulțumirile. Peste 150 de fermieri s-au adunat în fața Palatului Cotroceni și au cerut contract colectiv de muncă, modificări la Legea Vânătorii, dar şi subvenţiile pentru animale. Plăţile erau programate pentru 25 mai. O delegație formată din reprezentanți ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe - Agrostar și ai Blocului Național Sindical (BNS) a depus un memoriu la Președinție. Joi, 2 iunie, în fața Palatului Victoria vor protesta sindicaliștii din industria constructoare de mașini și cei din transporturi, iar vineri, 3 iunie, sindicatele din sectorul energetic își vor spune necazurile la Palatul Victoria și la Cotroceni.

