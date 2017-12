Continuitate pentru dezvoltarea comunei

Conducerea Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD l-a lansat, ieri, în cursa pentru un nou mandat la Primăria Rasova, pe actualul primar Mihalache Neamţu, acesta fiind susţinut de prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD şi, totodată, preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu. Social-democratul Mihalache Neamţu a declarat în faţa a sute de susţinători că, deşi a fost membru PDL până în urmă cu ceva timp, regretă că a făcut parte din această formaţiune, deoarece fostul guvern nu l-a ajutat cu niciun ban pentru proiectele locale. „Toate proiectele administraţiei locale au fost realizate, în cea mai mare parte a lor, doar cu bani de la bugetul local. Astfel, am putut introduce o reţea nouă de apă în toată comuna cu tot cu pompe; am construit o grădiniţă nouă la Cochirleni, dar şi o şcoală în localitatea Rasova”, a spus Mihalache Neamţu. În plus, primarul din Rasova a adăugat că în cei patru ani de mandat a mai reuşit reabilitarea iluminatului public şi a falezei de pe malul Dunării, reabilitarea unor drumuri, construirea unui nou sediu de primărie, amenajarea a două terenuri de fotbal în satele Rasova şi Cochirleni şi înfiinţarea a trei firme viticole care au generat 500 de locuri de muncă. Pentru următorul mandat, în cazul în care va fi ales de cetăţeni, Mihalache Neamţu, susţinut de preşedintele CJC, le-a promis locuitorilor din comună că le va construi un nou cămin la Rasova şi va reabilita Căminul Cultural de la Cochirleni. La capitolul proiecte, care sunt, de altfel, deja în derulare, social-democratul mai are în vedere înfiinţarea unui punct turistic în satul Cochirleni, asfaltarea străzilor principale din Rasova şi Cochirleni, introducerea reţelei de canalizare în satul Rasova, construirea unei grădiniţe în satul Rasova cu ajutorul CJC, care va contribui şi la pietruirea tuturor drumurilor din comună. „Sper ca cetăţenii să fie în continuare alături de mine, mai ales că i-am slujit timp de opt ani şi voi rămâne acelaşi om pe care îl ştiu. Toate proiectele mele vor fi realizate cu ajutorul Consiliului Judeţean, care va implementa la nivelul comunei programele destinate dezvoltării satului românesc: perdele forestiere, rechizite, burse, livezi”, a declarat Mihalache Neamţu. La rândul său, Nicuşor Constantinescu a declarat că se bucură de reîntoarcerea în partid a actualului primar şi a spus că va face tot ce poate pentru dezvoltarea comunei Rasova, mai ales că aceasta are şi un potenţial turistic extraordinar. „Din câte ştiu, în comună sunt aprox 600 de copii care au nevoie de o grădiniţă sau de o sală de sport, lucruri pe care, cu siguranţă, le vom realiza. În plus, am început pentru comuna Rasova construirea unui cămin cultural, care sperăm să fie gata până la toamnă. De asemenea, dorim să înfiinţăm pentru comuna Rasova o staţie de salvare şi un centru de permanenţă, poate chiar şi o bază nautică, mai ales că Rasova este situată chiar pe malul Dunării”, a declarat Constantinescu, care a spus că, din păcate, chiar dacă Mihalache Neamţu a făcut parte din partidul care a condus România până în urmă cu câteva luni, acesta nu a putut obţine mai nimic de la Guvernul Boc, care şi-a bătut joc chiar şi de primarii săi. Constantinescu a adăugat că va ajuta în continuare comuna Rasova cu toate programele CJC, de la cursurile de formare profesională şi solarii, până la burse şi rechizite pentru elevi.