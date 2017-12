Conținutul disciplinelor trebuie schimbat şi NU numărul de ore!

În marele scandal din învăţământ privind numărul de ore, una dintre cele mai echilibrate opinii aparţine președintelui Comisiei de învățământ din Senat, Ecaterina Andronescu. Ea a declarat, marţi, că numărul de ore pe discipline nu ar trebui schimbat, ci ar fi necesar să se lucreze pe conținutul materiilor. „Cred că nu trebuie să centrăm pe numărul de ore, pentru că, din păcate, ceea ce constat de când a fost lansat acest plan-cadru este că nimeni nu s-a gândit să vorbească despre conținuturile disciplinelor. Am vorbit numai dacă am luat o oră de la o disciplină și am trecut-o la altă disciplină. Personal, cred că numărul de ore nu ar trebui schimbat pentru că, de bine, de rău, el este cumva echilibrat și acceptat de toată lumea. Pentru că și acceptarea unei soluții de către sistem este un lucru extraordinar de important. Ar trebui să lucrăm pe conținuturile disciplinelor, pe programele analitice, pentru că acolo trebuie să abandonăm anumite cunoștințe și să încercăm să ne orientăm spre altele. Elevii noștri au alte șanse în a accesa informația”, a susținut Andronescu.

Potrivit acesteia, internetul și tehnologiile informatice din prezent reprezintă cea mai interesantă și cea mai ieftină resursă pe care școala o poate utiliza. Ea consideră că este necesară realizarea unor platforme informatice cu lecții interactive. „Cred că ideea de a ne implica în realizarea unor platforme informatice cu lecții interactive, care să fie puse la dispoziția școlii și a elevilor în fiecare zi, și la școală, și acasă, ar putea să fie calea prin care să încercăm să personalizăm educația. Mijloacele acestea pe care ar trebui cu tehnologiile informatice să le punem la dispoziția elevilor ar putea să asigure șansele egale de care vorbim de atâta vreme”, potrivit senatorului.

În opinia sa, în dezbaterea asupra planurilor-cadru ar trebui să se pornească de la analiza critică, dar nu „desființând” sistemul de educație. Dezbaterea ar trebui să înceapă mai degrabă de la ceea ce trebuie schimbat în sistemul de învățământ în așa fel încât acesta să crească în performanță, a mai declarat oficialul.